В Москве учителя истории задержали за совращение 13-летней школьницы

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan
Учителя истории одной из столичных школ задержали за совращение ученицы 6 класса.
Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией. Преподаватель вел интимную переписку со школьницей.
По предварительной версии, преступление вскрылось случайно. Мама школьницы решила проверить телефон ребёнка и обнаружила там переписку с учителем.
Ранее сообщалось, что сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга под угрозами заставил девятилетнюю девочку раздеться на камеру и отправить ему видео. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что на днях третьеклассница рассказала своей маме о том, что два месяца назад незнакомый мужчина начал общение с ней в мессенджере. Переписка длилась месяц, на регулярной основе 36-летний мужчина общался с девочкой на пошлые темы.
Читайте также:
В Ленобласти мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка
Фсиновец из Питера заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео
АМНА: в Греции начался суд над десятками педофилов, насиловавших девочку 12 лет
«Мама девочки утверждает, что учитель истории надругался над девочкой», - сообщает собеседник РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга под угрозами заставил девятилетнюю девочку раздеться на камеру и отправить ему видео. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что на днях третьеклассница рассказала своей маме о том, что два месяца назад незнакомый мужчина начал общение с ней в мессенджере. Переписка длилась месяц, на регулярной основе 36-летний мужчина общался с девочкой на пошлые темы.
Читайте также:
В Ленобласти мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка
Фсиновец из Питера заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео
АМНА: в Греции начался суд над десятками педофилов, насиловавших девочку 12 лет
Мария Фирсова