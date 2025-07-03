Птенца белоголового орлана, родившегося в ростовском парке, назвали Трампом

03 июля 2025, 21:57

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Птенец белоголового орлана, впервые родившийся в зоопарке «Малинки» в Ростовской области в начале апреля, оказался самом. Его назвали Трампом, рассказала в беседе с РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова.