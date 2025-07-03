Птенца белоголового орлана, родившегося в ростовском парке, назвали Трампом
Птенец белоголового орлана, впервые родившийся в зоопарке «Малинки» в Ростовской области в начале апреля, оказался самом. Его назвали Трампом, рассказала в беседе с РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова.
Ранее сообщалось, что пара белоголовых орланов Лариса и Валера из ростовского зоопарка впервые стала родителями. Сотрудники решили назвать птенца Трампом или Меланьей, в зависимости от пола, в знак потепления отношений между Россией и США. Напомним, что белоголовый орлан является государственным символом Штатов.
Сегодня Трамп впервые вылетел из гнезда, что означает его переход к взрослой жизни. При этом, несмотря на возраст в три месяца, родители продолжают защищать детёныша и активно заботятся о нём.
По словам директора парка, Трамп очень спокойный, рассудительный и внимательный. Сейчас он активно изучает обстановку и гостей, а также проявляет готовность к взаимодействию.
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