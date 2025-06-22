Семья из Иркутска требует наказать ветклинику после смерти котенка

22 июня 2025, 09:16

Фото: iStock/Nelly Senko

Семья из Иркутска требует наказать ветклинику «Чип и Дейл» после смерти котенка. По словам хозяйки, питомец погиб из-за неудачно проведенной кастрации. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.