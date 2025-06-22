Семья из Иркутска требует наказать ветклинику после смерти котенка
Семья из Иркутска требует наказать ветклинику «Чип и Дейл» после смерти котенка. По словам хозяйки, питомец погиб из-за неудачно проведенной кастрации. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
После операции у пушистого открылось кровотечение и возникли проблемы с выходом из наркоза. В клинике сделали укол, но вскоре малыш умер. Хозяйка утверждает, что ветеринары отказываются извиняться и отдавать бумаги. Соответствующие жалобы поданы в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор.
Владелица клиники объяснила, что у животного была врожденная патология сердца. Она признала, что не предложила дополнительное обследование, и добавила, что это не повлияло бы на исход. По ее словам, муж клиентки угрожал и вел себя агрессивно. Заявление на него уже изучают полицейские.
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