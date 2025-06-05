Собака помогла волонтёрам найти пенсионера, который шесть дней провёл в лесу
В Новосибирской области собака помогла найти пенсионера, который провёл в лесу шесть дней. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Поздним вечером 25 мая в районе села Доронино пропал 72-летний Юрий. О его исчезновении стало известно только утром следующего дня. Спустя почти двое суток волонтёры и профессиональные поисковики приступили к работе. Они опасались, что уже не смогут найти мужчину живым, поскольку в ночь на 28 мая столбики термометров опустились до -1 градуса.
Усложняло работу отсутствие ориентиров, поскольку Юрий мог уйти в любом направлении, а также сложная местность с болотами, влажным грунтом с глубоким рельефом и заброшенными домами с открытыми погребами.
К поисковой операции были привлечены порядка ста человек, включая поисковиков на лошадях, а также воздушные и подводные дроны.
Днём 31 мая один из волонтёров услышал лай собаки. Мужчина удивился, как питомец мог забраться так далеко в лес, пошёл на звук и обнаружил лежащего на земле Юрия. Рядом с им отчаянно выл его пёс.
Позднее выяснилось, что родственники мужчины не заметили, что две его собаки по очереди надолго куда-то убегают. Возможно, они давно нашли хозяина и поочерёдно находились рядом с ним.
Сейчас Юрий находится дома. Он чувствует себя хорошо.
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