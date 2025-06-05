Собака помогла волонтёрам найти пенсионера, который шесть дней провёл в лесу

05 июня 2025, 18:32

Под Новосибирском собака помогла найти потерявшегося в лесу 72-летнего пенсионера

Фото: iStock/Golser

В Новосибирской области собака помогла найти пенсионера, который провёл в лесу шесть дней. Об этом пишет Telegram-канал Baza.