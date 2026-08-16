«Птичье гнездо» появилось в США для одиноких женщин
В Техасе пенсионерка Робин Йериан создала жилой комплекс «Птичье гнездо» исключительно для одиноких женщин старше 52 лет. Об этом стало известно 16 августа.
Как сообщает The Sun, проект предлагает доступное и безопасное жильё в формате мини-домов — аренда стартует от 450 долларов в месяц. На приобретение пяти акров земли Йериан потратила 35 тысяч долларов из личных пенсионных накоплений, ещё 150 тысяч ушли на подведение коммуникаций: электричество, воду, канализацию и дорогу.
Сейчас в посёлке проживают 12 жительниц, большинство из которых никогда не были замужем, развелись или овдовели. Спрос на места оказался колоссальным: прошлым летом на одну вакансию претендовали около 500 человек.
Из-за этого основательница ужесточила отбор — каждая новая кандидатка обязана лично встретиться с хозяйкой и нынешними обитательницами деревни. Главная цель проекта, по словам Йериан, — дать женщинам не только финансовую независимость, но и сплочённое сообщество.
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