«Птичье гнездо» появилось в США для одиноких женщин

16 августа 2026, 12:54

The Sun: жительница США сделала деревню «Птичье гнездо» для одиноких женщин

Фото: istockphoto/Aziz Shamuratov

В Техасе пенсионерка Робин Йериан создала жилой комплекс «Птичье гнездо» исключительно для одиноких женщин старше 52 лет. Об этом стало известно 16 августа.