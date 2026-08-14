Пенсионерка влюбилась в «американского жениха» и переводила ему деньги

14 августа 2026, 10:01

Пенсионерка из Енисейска во второй раз стала жертвой «жениха» из США

Фото: iStock/Hartmut Kosig

69-летняя жительница Енисейска во второй раз попала под влияние интернет-афериста, представлявшегося американцем. В июле она даже обратилась в полицию за помощью в оформлении гражданства для своего «жениха». Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.