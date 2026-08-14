Пенсионерка влюбилась в «американского жениха» и переводила ему деньги
69-летняя жительница Енисейска во второй раз попала под влияние интернет-афериста, представлявшегося американцем. В июле она даже обратилась в полицию за помощью в оформлении гражданства для своего «жениха». Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.
История началась в феврале. Тогда женщина познакомилась в сети с мужчиной из-за границы и отправила ему свыше 40 тысяч рублей, рассчитывая на личную встречу. Позже она узнала, что за романтическими сообщениями скрывался мошенник.
Спустя несколько месяцев злоумышленник вновь связался с пенсионеркой и продолжил убеждать ее в серьезности отношений. Полицейская приехала к женщине, объяснила схему обмана и отговорила ее от очередного перевода.
В сентябре 2016 года в Перми пропала 27-летняя Елена Ж. Девушка вышла на прогулку, сообщила матери о возвращении домой и перестала выходить на связь. Волонтёры и полиция нашли её тело недалеко от дома, а следствие быстро установило личность подозреваемого. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
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