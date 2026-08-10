Пенсионерка предложила знакомому 5 млн рублей за убийство супруга и села в тюрьму
71-летнюю жительницу Москвы приговорили к трём годам лишения свободы за попытку организовать убийство собственного мужа. Пенсионерка хотела расправиться с супругом, чтобы после развода не делить с ним совместно нажитое имущество, передает Москва 24.
Как сообщалось ранее, в прошлом году женщина обратилась к знакомому и предложила ему пять миллионов рублей за убийство мужа. Она также рассказала о проблемах супруга с сердцем и предложила сделать так, чтобы его смерть выглядела естественной.
Знакомый отказался самостоятельно выполнять заказ и обратился в полицию. После этого он согласился сотрудничать с правоохранителями и продолжил общение с пенсионеркой уже под их контролем.
Женщина передала ему миллион рублей аванса, который, по её плану, должен был пойти на приобретение яда. После этого мужчина сообщил ей, что выполнил заказ, и отправил постановочную фотографию, которая должна была убедить пенсионерку в смерти мужа.
Поверив в историю, женщина передала оставшиеся четыре миллиона рублей. Сразу после этого её задержали сотрудники полиции.
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