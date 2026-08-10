Пенсионерка предложила знакомому 5 млн рублей за убийство супруга и села в тюрьму

10 августа 2026, 13:29

71-летнюю москвичку приговорили к 3 годам колонии за заказ убийства мужа

Фото: Istock / Hari Sucahyo

71-летнюю жительницу Москвы приговорили к трём годам лишения свободы за попытку организовать убийство собственного мужа. Пенсионерка хотела расправиться с супругом, чтобы после развода не делить с ним совместно нажитое имущество, передает Москва 24.