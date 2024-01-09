В голосовании за очистку водоёмов уже приняли участие более 18 тыс жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Уже более 18 тыс жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за очистку водоёмов по программе губернатора Московской области «100 прудов и озёр». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона. Там напомнили, что до завершения голосования осталось менее недели.
«Программа реализуется с 2021 года. За это время было очищено около 700 га подмосковных прудов, озёр и мелководных водохранилищ. В 2024 году на голосование представлены 58 водоёмов в 21 городском округе. Предложения по конкретным объектам сформированы администрациями муниципальных образований», – говорится в сообщении.Голосование проходит по адресу. Оно завершится 15 января. Каждый участник может отдать голос только за один водный объект.
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Лора Луганская