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В голосовании за очистку водоёмов уже приняли участие более 18 тыс жителей Подмосковья

09 января 2024, 16:27
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Уже более 18 тыс жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за очистку водоёмов по программе губернатора Московской области «100 прудов и озёр». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона. Там напомнили, что до завершения голосования осталось менее недели.
«Программа реализуется с 2021 года. За это время было очищено около 700 га подмосковных прудов, озёр и мелководных водохранилищ. В 2024 году на голосование представлены 58 водоёмов в 21 городском округе. Предложения по конкретным объектам сформированы администрациями муниципальных образований», – говорится в сообщении.
Голосование проходит по адресу. Оно завершится 15 января. Каждый участник может отдать голос только за один водный объект.


По данным министерства, особенно интенсивно голосование идёт в Истре, Одинцове и Ступине. Абсолютный лидер - пруд в городе Дедовск городского округа Истра, за который отдали голоса более 3,5 тыс человек.

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#губернатор
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Вернуть тепло в дома микрорайона Выстрел в Солнечногорске пообещали в ближайшие часы
09 января 2024, 16:44

Фото: Олег Петров

Специалисты пообещали завершить работы по восстановлению подачи тепла в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске в течение нескольких часов. Проблемы с отоплением в некоторых местах ещё остаются.
«У нас полностью отсутствует отопление во всей квартире. Два дня как началось веерное переключение электроэнергии, и мы даже лишены возможности включить обогреватели. И так во всём доме. Вчера дали отопление, и нам сказали, что скоро придёт тепло. Но оно есть только на кухне и в одной комнате. Так как отопления нет уже более недели, квартиры остыли, и нагреть их очень сложно», – рассказала жительница дома № 53 по улице Военный городок Елена Орехова.
Ждать полного восстановления теплоподачи осталось недолго.
«Теплообменник на горячую воду на дома №53, корпуса 1, 2, 3, 4 чистят. В ближайшие два – три часа специалисты планируют выполнить все работы. После их завершения температура горячей воды в домах заметно поднимется», – сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Котельная, которая обеспечивает теплом дома жителей микрорайона Выстрел, сейчас в работе. Параметры на выходе по отоплению – 73 градуса. Давление после устранения утечек и наладки газового оборудования повысилось.

В последние три дня на котельной для были проведены работы по установке нового теплообменника и запуску третьего котла. Это позволило стабилизировать работу системы.

Микрорайон Выстрел – бывший военный городок. Последние несколько лет жители жаловались на температуру отопления и горячей воды в квартирах.
Сети с износом более 90% в микрорайоне до апреля прошедшего года находились в управлении ФГБУ ЦЖКУ Минобороны. Администрация забрала их в собственность муниципалитета, чтобы полностью заменить, и жители не испытывали неудобств. Котельная до сих пор находится на балансе оборонного ведомства.

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#солнечногорск
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#отопление
#жкх
#жку
#московская область
#подмосковье
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Spiegel: Злоумышленники нанесли ущерб немецкому газопроводу на 1,6 млн евро
09 января 2024, 16:32

Фото: iStock/MikeMareen

Неизвестные повредили строящийся на севере Германии газопровод, просверлив в нём дыры, об этом сообщает Spiegel.
«Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном, как минимум, в восьми местах», — прокомментировали ситуацию в издании.

Отмечается, что просверленные отверстия разбросаны на километры друг от друга. Предварительно, действия злоумышленников нанесли ущерб на сумму в 1,6 миллионов евро.

При этом, по информации немецкой полиции, дыры в газопроводе были проделаны с помощью профессионального оборудования. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

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#евро
#прокуратура
#преступники
#ущерб
#германия
#газопровод
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В Подольске организовали временные пункты размещения для пострадавших жителей Климовска
09 января 2024, 16:18

Фото: istockphoto /Axel Bueckert

Для пострадавших от аварии на котельной жителей организовали пункты временного размещения с обогревом в Климовске. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1».
«На сегодняшний день в спортивном комплексе юность обустроен пункт обогрева для жителей города.<…> Работаем уже несколько дней. На данный момент нами и волонтерами выдано и развезено порядка пяти тысяч пледов , четырех тысяч обогревателей по домам,в который отсутствует отопление. Заявки от жителей поступают с разных мест», — отметила заместитель главы городского округа Подольск Татьяна Робот.

Также в центре организовано бесплатное горячее питание, которое могут получить все желающие согреться.

Стоит отметить, что заявки отрабатываются в чатах города, по горячей линии и линии губернатора.

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#подольск
#отопление
#робот
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#климовск
#подмосковье
#помощь
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Социолог Кузнецов назвал правильной идею возвращения в школы норм ГТО
09 января 2024, 16:14

Фото: istockphoto.com/Wavebreakmedia

Социолог Роман Кузнецов назвал введение нормативов ГТО в школьную программу правильным, поскольку оно пойдёт школьникам на пользу.
«Введение выполнения норм ГТО в обязательную школьную программу — хорошая идея. Это добавит осознанности в занятия физической культурой. А ещё благодаря ГТО можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, и это более понятная цель и награда за поддержание физической активности. Дополнительно дети получают подтверждение своих достижений, которые в дальнейшем могут им придать уверенности в жизни», — высказался в беседе с «Вечерней Москвой» Кузнецов.

Ещё одним важным мотиватором для детей является поддержка со стороны родителей. Так считает преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ Маргарита Расторгуева.

«Самое главное — это поддержка. Ребёнка нужно часто хвалить и интересоваться процессом, отслеживать вместе результаты. Также важно не вставать автоматически на сторону педагога, если он жалуется на ученика, нужно стараться понять ребёнка», — пояснила в беседе с RT Расторгуева.

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#дети
#гто
#поддержка
#психология
#преподаватель
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В Казахстане русским придется сдавать экзамен на знание казахского
09 января 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Oleksii Hulak

Ученикам русскоязычных школ Казахстана придётся сдавать экзамен по казахскому языку.
В 2024 году начнут действовать изменения в образовательную сферу Казахстана. Теперь ученики русскоязычных школ Казахстана будут в обязательном порядке сдавать экзамен на знание казахского языка, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.

Ученики 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 10-го классов будут обязаны сдавать итоговый экзамен на знание государственного языка. Тестирование будет включать аудирование, говорение, чтение и письмо. Экзамен будут проводить в письменной и устной формах.

Ранее экзамен по казахскому языку сдавали только учащиеся 9 и 11 классов.

Ранее сообщалось, что туристы из Америки устремились в Казахстан. С января по сентябрь минувшего года туристический поток из США взлетел на 54%. Об этом проинформировало министерство туризма и спорта Казахстана. Всего в Казахстан приехали 28 тысяч американцев. За тот же период 2022 года туристы совершили 18 тысяч визитов.

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#казахстан
#общество
#экзамены
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Милонов заявил о необходимости усилить контроль за нарушением морали звёзд
09 января 2024, 15:25

Фото: istockphoto.com/grinvalds

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о том, что в обществе пора усилить контроль за нарушением морали со стороны публичных людей.
«Для меня непостижимо, как взрослый мужчина, хоть и артист, так легко может забыть об элементарных правилах приличия и здравомыслия ради дешёвого хайпа. Наверное, надо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением морали со стороны публичных персон во время общественных и творческих мероприятий. Не уверен, что наказания должны быть особенно суровыми, но такие выходки не должны оставаться без реакции общества и государства», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.

Ранее сообщалось, что солист группы «Щенки» Максим Тесли на концерте в Санкт-Петербурге вышел на сцену в одном носке на половом органе. Как пишут argumenti.ru, зрители были неприятно ошарашены таким поступком и высказали некоторое недовольство по этому поводу.

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#зрители
#артист
#россия
#виталий милонов
#закон
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Глава МЧС Куренков взял под личный контроль аварийные работы в Подмосковье
09 января 2024, 15:16

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Глава МЧС России Александр Куренков контролирует ход работ по ликвидации последствий коммунальных аварий в Московской области. Такое поручение ему накануне дал президент Владимир Путин, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка ведомства.
В нескольких городских округах Подмосковья на фоне аномальных морозов было нарушено электро- и теплоснабжение. Куренков обратил внимание на темпы работ по восстановлению теплоснабжения жилых домов в регионе.
«Важно организовать всестороннее жизнеобеспечение населения и завершить аварийно-восстановительные работы в кратчайшие сроки», – сказал глава ведомства.
Как отмечается в телеграм-канале, в Подмосковье в работах задействована группировка из 496 человек и 134 единиц техники. Круглосуточно трудятся 204 аварийные бригады. Для жителей оборудовано шесть пунктов временного размещения и 11 пунктов обогрева. Людям раздали обогреватели, одеяла и пледы. Работы в Подмосковье планируется завершить в течение суток.

Как отметил Куренков, в новогодние праздники многие населённые пункты России столкнулись с чрезвычайными ситуациями и происшествиями. Из-за аномальных морозов и сильных осадков произошли многочисленные аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

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#подмосковье
#климовск
#подольск
#отопительный сезон
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#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#жкх
#жку
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Климатолог раскрыл, какие регионы пострадают от потепления в 2024 году
Климатолог Кокорин объяснил, какие регионы пострадают от потепления в 2024 году
09 января 2024, 15:12

Фото: ISrtock/Marc Bruxelle

2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Об этом сообщили учёные, ссылаясь на природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
Климатолог Алексей Кокорин объяснил, что Эль-Ниньо – это фаза, связанная с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана. В это время вода поглощает значительно меньше тепла с Земли, чем обычно. Помимо этого, на температуру влияют действия человека и пик солнечной активности, который, вероятно, также придётся на 2024 год. В беседе с «Радио 1» специалист рассказал, что тёплая фаза может продлиться до середины 2025 года.
«Длинный тренд на выбросы, вызванный человеком, прибавляет где-то 0,2 градуса за 10 лет, перепад между Ла-Нинья (ещё одна фаза, которая работает в обратном эффекте) и Эль-Ниньо может быть 0,2 градуса в конкретный год, а солнце даёт еще 0,05 градуса», — сказал Алексей Кокорин.
Спасение климата – дело самого климата: Почему Россия не борется с глобальным потеплением?
Спасение климата – дело самого климата: Почему Россия не борется с глобальным потеплением?
Климатолог подчеркнул, что изменения могут привести к изменениям Индонезии, Перу, Юго-восточной Азии и в некоторых частях Африки.
«Там, где сельскому хозяйству нужно много осадков, их становится мало. Там, где сухой пустынный климат, наоборот, идут дожди, что это тоже плохо. Получается дефицит осадков и неурожай в Эфиопии, юго-восточной Азии, неурожай в Перу, Латинской Америке, в Калифорнии», — добавил он.
Однако точно предсказать, насколько температура 2024-го года будет отличаться от предыдущих лет сложно. По словам эксперта, повлиять на ситуацию могут извержения вулканов.
«Все эти прогнозы могут нарушить извержения вулканов с заносом аэрозолей в стратосферу. Если это произойдет, то 2024-й год не будет самым тёплым, потому что будет охлаждение», — заключил климатолог.
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#солнце
#изменения
#климат
#температура
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Певица Глюкоза покинула Россию после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой
09 января 2024, 15:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса и певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Ионова) улетела с семьей на Сейшелы после участия в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.
«Я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — прокомментировала ситуацию Глюкозы.

По её словам, сейчас на Сейшельских островах сезон дождей, однако, даже это обстоятельство не смогло испортить ей впечатление от посещения давно желаемого курорта.

Напомним, Глюкоза, также, как и многие другие российские звёзды первой величины, приняла участие в обнажённой вечеринке, которая состоялась в столичном клубе MUTABOR 20 декабря. Последствия от мероприятия ощутили почти все участники — обыски, аресты, а также проверки от налоговой прошли практически у всех засветившихся на празднике.

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#россия
#отдых
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