Учёные предупредили, что 2024 год может стать самым жарким годом в истории

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Эксперты заявили, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом пишет Bloomberg.
В публикации говорится, что одной из причин является Эль-Ниньо — природный феномен, при котором колебаниями температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане вызывается потепление.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ещё до окончания 2023 года признала его самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Так, в прошедшем году глобальные температуры превышали средний доиндустриальный показатель примерно на 1,4 градуса. По мнение специалистов, в 2024 году соответствующий показатель может быть превышен на 1,5 градуса.
Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден отметил, что между повышением температуры поверхности планеты и нагревом воды в Тихом океане наблюдается задержка. Из-за этого очередной год под влиянием явления Эль-Ниньо может стать теплее первого.
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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ещё до окончания 2023 года признала его самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Так, в прошедшем году глобальные температуры превышали средний доиндустриальный показатель примерно на 1,4 градуса. По мнение специалистов, в 2024 году соответствующий показатель может быть превышен на 1,5 градуса.
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Диана Аванесян