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Учёные предупредили, что 2024 год может стать самым жарким годом в истории

Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким годом в истории наблюдений
09 января 2024, 05:07
Фото: iStock/Marc Bruxelle

Фото: iStock/Marc Bruxelle

Эксперты заявили, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом пишет Bloomberg.
В публикации говорится, что одной из причин является Эль-Ниньо — природный феномен, при котором колебаниями температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане вызывается потепление.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ещё до окончания 2023 года признала его самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Так, в прошедшем году глобальные температуры превышали средний доиндустриальный показатель примерно на 1,4 градуса. По мнение специалистов, в 2024 году соответствующий показатель может быть превышен на 1,5 градуса.


Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден отметил, что между повышением температуры поверхности планеты и нагревом воды в Тихом океане наблюдается задержка. Из-за этого очередной год под влиянием явления Эль-Ниньо может стать теплее первого.

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#жара
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В Ярославской области примут 300 белгородских детей
Евраев: Ярославская область примет 300 детей из Белгородской области
09 января 2024, 01:26

Фото: iStock/anna-utkina

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о готовности региона принять 300 детей с обстреливаемых территорий Белгородской области.
«В ближайшее время примем у нас в гостях 300 ребят из Белгородской области. Там сейчас неспокойно, а у нас они будут в комфорте и безопасности», — написал он в своём Телеграм-канале.

Евраев отметил, что специалисты из Ярославля совместно с белгородскими коллегами готовятся к встрече детей.

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В Херсонской области восстановили энергоснабжение
Алексеенко: В Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварии
09 января 2024, 01:07

Фото: iStock/TebNad

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что работы по восстановлению энергоснабжения в регионе окончены.
«В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. На эту минуту работа над устранением аварии завершена», — написал он в своём Телеграм-канале.

Он добавил, что квалифицированные бригады устранением повреждений в сетях Херсонской и Запорожской области, возникших из-за неблагоприятных погодных условий.

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#аварии
#электричество
#херсонская область
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Путин взял на контроль вопрос отопления в Подмосковье и Херсонской области
Песков: Путин взял на контроль вопрос отопления в Подмосковье и Херсоне
09 января 2024, 00:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и главой Херсонской области Владимиром Сальдо заслушал доклады о ситуации с отоплением в регионах.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин поручил компании «Россети» и главе МЧС Александру Куренкову принять все возможные меры для обеспечения жителей российских регионов теплом и электричеством в штатном режиме.

«Владимир Путин по телефону выслушал доклад Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов», — отметил Песков.

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Воробьёв ответил на вопросы, беспокоящие жителей Климовска
09 января 2024, 00:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с жителями Климовска в понедельник, 8 января, отметил позитивные сдвиги в процессе восстановления подачи тепла в многоквартирные дома после аварии на котельной.
«Пока мы встречаемся с вами, дорогие жители, идет подключение домов. Чтобы не прорвать ничего, нужно постепенно поднимать температуру. Мы активно ведем эту работу благодаря 200 бригадам, которые трудятся в каждом доме», — сказал губернатор.

Он отметил, что 9 января в 19:00 бригады, закреплённые за определёнными домами, приступят к запуску квартирных стояков.

«С 19.00 просим всех быть в квартирах. Потому что мы начинаем запускать квартирные стояки», — обратился к жителям подмосковного города вице-губернатор Евгений Хромушин.

Жители Климовска, в свою очередь, выразили беспокойство о возможных повторениях аварийной ситуации в будущем, однако Воробьёв подчеркнул, что котельная будет отремонтирована сразу после её передачи муниципалитету.

«Сейчас котельная находится у нас в эксплуатации. То есть мы можем из бюджета инвестировать деньги в трассы, дымососы, которые сегодня не работают на основном котле, в горелки и прочие вещи. Я буду у вас бывать регулярно, чтобы выполнить всю ту программу, которую мы с вами обсуждаем», — заверил губернатор.

Одна из жительниц Климовска, в чью квартиру уже вернули тепло, пришла на встречу для того, чтобы выразить благодарность всем причастным за круглосуточную работу.
«Наш дом подключили 5 января, но большинство стояков было завоздушено. Сегодня с трёх часов работают квалифицированные бригады. Сейчас запущены уже 90% квартир. Андрей Юрьевич, спасибо вам огромное, что мы с теплом. Спасибо за душевность, мы чувствуем вашу поддержку и то, что вы болеете за каждого жителя Климовска», — отметила женщина.

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Воробьёв вновь встретился с жителями Климовска
08 января 2024, 23:25

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в понедельник, 8 января, вечером вновь встретился с жителями Климовска для честного и открытого разговора.
«Сейчас одна из наших основных задач, помимо устранения аварии и её последствий, — не терять контакт с жителями, быть на связи», — написал губернатор в своём Телеграм-канале.

Он также поблагодарил жителей микрорайона, что два раза в день они находят время для встречи и обсуждения текущих проблем.

«У нас есть показания приборов в котельной, статистика, но гораздо важнее сухих цифр — наш с вами диалог», — подчеркнул Воробьёв.

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#аварии
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#подмосковье
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Ювелирный эксперт Ракутина рассказала о трендовых украшениях этой зимы
08 января 2024, 21:49

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Трендом этой зимы являются украшения с графичной анималистикой, имитацией цепного плетения и выполненные в готическом стиле. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.
Она рассказала, что перечисленные виды украшений отлично дополнят как повседневный образ, так и украсят праздничный наряд.

Также собеседница «Газеты.ру» рассказала, что россиянки стали активнее интересоваться шармами. Такие украшения позволяют создавать элегантные образы. При этом, серебряные бусины можно носить по-разному: классическим способом, надев их на серебряный браслет, или же разместив на кожаном шнурке или чокере.

Кроме того, эксперт посоветовала комбинировать разные виды металлов и сочетать между собой несколько браслетов или цепей.

Говоря о кольцах, Ракутина сообщила, что сейчас в моде ношение нескольких украшений на одной руке.

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#украшения
#мода
#стиль
#советы
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Коллега рэпера Sir-J рассказал о последней встречей перед его исчезновением
08 января 2024, 21:36

Фото: iStock/syahrir maulana

Накануне своего исчезновения в Подмосковье рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев) успешно выступил на концерте в Калининграде. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал его коллега, участник группы «Семь Западных Ветров» Владимир.
По его словам, группа D.O.B. Community, в составе которой числится рэпер, пробыла в Калининграде три дня. Весь этот период Булавинцев был в отличном настроении. По возвращении домой в подмосковный город Видное, он отписался о том, что наконец-то ложится спать.

После этого в доме исполнителя произошёл пожар, сам рэпер ушёл из дома 30 декабря, уточняет «Газета.Ru». Отмечается, что он сел на электричку с сторону Подмосковья, после чего о его местоположении ничего неизвестно. В настоящее время поисковый отряд «ЛизаАлерт» занимается выяснением нахождения Булавинцева.

Рэпер Sir-J является одним из первых исполнителей песен этого жанра в России. Он начал записывать треки ещё в начале 1990-х.

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#подмосковье
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Психолог Наджафова рассказала, как помочь детям влиться в учёбу после праздников
08 января 2024, 21:19

Фото: iStock/Drazen Zigic

Любому ребёнку необходимо время на адаптацию к учебному процессу после праздников. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова.
По её словам, родителям следует запланировать какой-то развлекательный досуг на ближайшее время, чтобы ребёнок понимал, что праздники ещё не закончились. Так ему будет проще влиться в учёбу.

Например, можно запланировать поход в кино или игровой центр. Также родители могут организовать досуг для детей вместе с другими родителями.

Также собеседница «Газеты.Ru» предложила мотивировать детей на позитив с помощью приятного сюрприза. Им может стать новая спортивная форма на физкультуры, канцелярские принадлежности и иные вещи, необходимые в школе. Ребёнок будет предвкушать использование этих обновок, что скрасит ему выход на учёбу.

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#родители
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Воробьёв обсудил с волонтёрами помощь жителям Климовска
08 января 2024, 21:01

Фото: iStock/Drazen Zigic

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о встрече с подмосковными волонтёрами, которые окажут помощь в связи с аварией на котельной в Климовске. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что волонтёры Подмосковья всегда оказывают поддержку в сложных ситуациях. Так, они хорошо проявили себя в период коронавируса и, помогая семьям участников СВО.

Воробьёв отметил, что волонтёры совершат обход всех домов Климовска, в которые вернули отопление. В ходе посещения квартир они убедятся, что батареи тёплые, а также составят списки необходимого.

Также волонтёры посетят одиноких пенсионеров и многодетные семьи, которые в настоящее время особенно нуждаются в поддержке. Таких людей в Климовске проживает 1200. Они будут обеспечены продуктами и лекарствами.

Кроме того, волонтёры доставляют в дома обогреватели и тёплые пледы.

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#отопление
#климовск
#волонтеры
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