Россиянам чаще всего мешают увидеться с друзьями несовпадающие расписания

30 июля 2026, 09:36

Фото: iStock/Carlo Prearo

Плотный ритм жизни мешает регулярному общению с друзьями: 59% жителей российских городов-миллионников называют главной проблемой несовпадение личных графиков. При этом 83% участников исследования рассказали, что у них есть хотя бы один близкий друг, а 39% поддерживают дружбу сразу с несколькими людьми.