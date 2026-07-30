Россиянам чаще всего мешают увидеться с друзьями несовпадающие расписания
Плотный ритм жизни мешает регулярному общению с друзьями: 59% жителей российских городов-миллионников называют главной проблемой несовпадение личных графиков. При этом 83% участников исследования рассказали, что у них есть хотя бы один близкий друг, а 39% поддерживают дружбу сразу с несколькими людьми.
Большинство опрошенных предпочитает договариваться о встречах заблаговременно — такой вариант выбрали 65%. Еще 16% чаще решают увидеться без предварительных договоренностей, а 52% используют оба формата. Жители Новосибирска чаще остальных строят планы заранее: этот подход выбрали 73%. Самара лидирует по доле любителей спонтанных встреч — 23%.
В Москве 66% респондентов заранее включают встречи с друзьями в расписание, 17% легко соглашаются на внезапные предложения. В Санкт-Петербурге показатели составили 68% и 14%. В Красноярске и Ростове-на-Дону доля поклонников спонтанного общения достигает 18–19%.
«Газета.Ru» отмечает, что сложнее всего согласовать свободное время жителям Ростова-на-Дону, Новосибирска и Омска: на эту проблему указали 70%, 68% и 66% соответственно. В Москве несовпадение планов мешает 58% опрошенных, в Петербурге — 62%. Челябинцы сталкиваются с таким препятствием заметно реже — в 47% случаев.
Долгая дорога до места встречи занимает вторую строчку среди причин отказа от общения. Ее назвали 38% участников опроса. Особенно часто на расстояния жалуются петербуржцы и казанцы — по 43%, а также жители Воронежа — 42%. В столице этот фактор отметили 38% респондентов. В Челябинске и Омске проблема менее заметна: 32% и 34%. Каждый четвертый участник исследования признался, что после работы или других дел ему не хватает энергии на встречу. Самый высокий показатель зафиксировали в Волгограде — 30%. Еще 19% не могут быстро выбрать подходящее место из-за разных интересов в компании. В Уфе эту причину отметили 32% жителей.
Лишь 9% опрошенных из городов-миллионников заявили, что им ничего не мешает поддерживать живое общение. В Москве и Петербурге таких оказалось по 8%, в Челябинске — 15%. Среди любителей внезапных встреч 62% видятся с друзьями минимум раз в месяц. Наиболее активными оказались жители Красноярска — 69%, а также Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону — по 68%. Несколько раз в неделю без долгих договоренностей встречаются 8% респондентов. В Челябинске, Самаре и Ростове-на-Дону этот показатель достигает 12%.
Встретиться с друзьями можно за совместной прогулкой: пройтись по парку, набережной или незнакомому району города, зайти за кофе и обсудить новости. Такой формат не требует сложной подготовки и подходит даже для короткой встречи после работы. Хороший вариант — устроить домашний вечер с настольными играми, фильмом или совместной готовкой. Можно выбрать простое блюдо, распределить задачи между всеми и затем поужинать вместе. Это помогает не только развлечься, но и спокойно пообщаться.
Тем, кто любит активный отдых, подойдут боулинг, каток, скалодром, велопрогулка или командная спортивная игра. Общая активность добавляет эмоций и часто позволяет отвлечься от повседневных дел. Главное — выбрать занятие, комфортное для всех участников встречи. Также можно попробовать что-то новое: посетить выставку, концерт, мастер-класс, квиз или квест. После мероприятия будет интересно обменяться впечатлениями, обсудить увиденное и сделать общие фотографии. Такие встречи обычно запоминаются надолго и становятся хорошей традицией.
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