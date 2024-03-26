Уполномоченный по правам человека в РФ заявил о неприемлемости пыток задержанных

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных, пишет ТАСС.
По мнению Москальковой, любые процессуально-оперативные действия необходимо проводить в соответствии с законом, применение пыток при задержании подозреваемых в любом правонарушении недопустимо.
Уголовное законодательство в России предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственности для их исполнителей.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни.
На всех подозреваемых во время суда были следы пыток и избиений: у одного мужчины при задержании было отрезано ухо, другой прибыл в зал суда на медицинском кресле и во время слушания находился практисчески без сознания.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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«Совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — сказала Москалькова журналистам.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни.
На всех подозреваемых во время суда были следы пыток и избиений: у одного мужчины при задержании было отрезано ухо, другой прибыл в зал суда на медицинском кресле и во время слушания находился практисчески без сознания.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Мария Федоровцева