Трёх братьев террориста Шамсиддина забрали на допросы

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Трех братьев террориста Фаридуна Шамсиддина, который совершил теракт в «Крокус сити холле» забрали на допросы. Об этом рассказала его тётя Гулбиби Заргарова. Её солова передаёт РИА Новости.
«Почему он так поступил, что с ним случилось, не знаю. Я сейчас здесь с детьми его братьев, их всех забрали. Не знаю, что делать, как дальше жить», - сказала женщина.
Она уточнила, что Шамсиддин поехал в Россию на заработки. Он планировал купить землю и построить дом, чтобы переехать от братьев.
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