Внук Пугачёвой избавляется от подарка бабушки из-за денежных проблем
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков снизил цену на подмосковную дачу, которую ему подарила бабушка. Недвижимость на Истре теперь стоит 125 миллионов рублей вместо первоначальных 130 миллионов. Об этом пишет Kp.ru.
Четырёхэтажный кирпичный дом площадью 760 квадратных метров и участок в 50 соток расположены в 45 километрах от МКАД. В обновлённом описании к объявлению указали береговую линию длиной 80 метров и пирс. Однако причал не входит в стоимость — этот участок в 30 соток Пугачёва взяла в аренду.
Пресняков получил дом в собственность в 2014 году. Впервые он выставил его на продажу в 2023 году за 130 миллионов рублей. Тогда же он предлагал сдать особняк в аренду за 700 тысяч рублей в месяц, но арендаторов не нашлось.
Продажа связана с финансовыми трудностями. После переезда в США в 2022 году доходы Преснякова сократились, что, среди прочего, привело к разводу с женой Алиной Красновой.
