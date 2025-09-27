Внук Пугачёвой избавляется от подарка бабушки из-за денежных проблем

27 сентября 2025, 16:11

Никита Пресняков снизил цену на дачу Аллы Пугачёвой под Москвой

Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков снизил цену на подмосковную дачу, которую ему подарила бабушка. Недвижимость на Истре теперь стоит 125 миллионов рублей вместо первоначальных 130 миллионов. Об этом пишет Kp.ru.