Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе»

Люди, пытавшиеся эвакуироваться из «Крокус Сити Холла» во время теракта, натыкались на закрытые двери, которые предназначались для персонала, а не для эвакуации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил сын владельца концертного зала Араза Агаларова певец Эмин.