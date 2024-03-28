Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе»

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Российские певцы записали альбом с композициями Муслима Магомаева в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе», передают в социальной сети «ВКонтакте».
В проекте участвовали Баста, Стас Михайлов, Полина Гагарина, группа «Любэ», Валерия и другие музыканты. Уточняется, что все полученные средства от прослушиваний отправят пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».
Музыкальный альбом получил название «Голос мой услышь». В сборнике 12 песен Муслима Магомаева, которые записали российские исполнители.
Сервис отметил, что люди, прослушивая альбом, тратят самое ценное — время, при этом превращая его в деньги, которые помогут пострадавшим теракте.
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Музыкальный альбом получил название «Голос мой услышь». В сборнике 12 песен Муслима Магомаева, которые записали российские исполнители.
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Дана Игумнова