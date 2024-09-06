Пугачёву и Галкина* хотят лишить родительских прав

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певицу Аллу Пугачёву и юмориста Максима Галкина* хотят лишить родительских прав. Такое предложение поступило омбудсмену по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой от активистов «Ветеранов России».
Глава движения Ильдар Резяпов утверждает, что близнецы не живут нормальной жизнью, поскольку вынуждены приспосабливаться к условиям жизни в жарких странах, терпеть регулярную чистку бассейна и страдать от удаления фотографий с телефона.
В этом году Гарри и Лиза вернулись на учёту в школу в Израиля. До этого родители сначала перевезли из на Кипр, после чего в Латвию. Психологи утверждают, что такие частые переезды негативно сказываются на психологическом состоянии детей.
В связи с этим общественники требуют в случае возвращения семьи на родину разлучить детей с родителями и перевести их на учёбу в российскую школу.
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*признан Минюстом России иноагентом
В этом году Гарри и Лиза вернулись на учёту в школу в Израиля. До этого родители сначала перевезли из на Кипр, после чего в Латвию. Психологи утверждают, что такие частые переезды негативно сказываются на психологическом состоянии детей.
В связи с этим общественники требуют в случае возвращения семьи на родину разлучить детей с родителями и перевести их на учёбу в российскую школу.
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*признан Минюстом России иноагентом
Анастасия Чинкова