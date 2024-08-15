Галкин* из-за падения доходов готов выступать на корпоративах без антироссийских шуток

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Российский артист и юморист Максим Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов для россиян из-за проблем с деньгами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что шоумен якобы предложил работать без импровизации и читать написанный для него текст за 80 тысяч евро за выступление. За 8 миллионов рублей Галкин* готов выступать перед состоятельными российскими гражданами в течение 5 часов.
В своем райдере артист просит бутылку восемнадцатилетнего виски Macallan, фрукты и различные нарезки. Также ему потребуется охрана, которую должен согласовать его директор, номер в пятизвездочном отеле, билеты бизнес-класса и трансфер.
Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачёва намерена дать большой сольный концерт в России до конца года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
В своем райдере артист просит бутылку восемнадцатилетнего виски Macallan, фрукты и различные нарезки. Также ему потребуется охрана, которую должен согласовать его директор, номер в пятизвездочном отеле, билеты бизнес-класса и трансфер.
Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачёва намерена дать большой сольный концерт в России до конца года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
Екатерина Коршунова