Невыносимые страдания Пугачевой: ухудшение здоровья и кто на самом деле вынудил певицу покинуть РФ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Экс-работница Аллы Пугачевой Людмила Дорондова не раз приоткрывала занавес личной жизни артистки. Несмотря на то, что женщина уже давно не вхожа в дом примадонны, она продолжает интересоваться жизнью бывшей работодательницы и делится своими наблюдениями с прессой. О том, как на самом деле живет артистка после убытия из России и намерена ли вернуться расскажет редакция «Радио 1».
По мнению Людмилы Дорондовой, Алла Пугачева покинула Россию вынуждено и невыносимо страдает на чужбине.
«Ее оторвали от всего и режут без ножа, просто по частям! Ну пожалейте хоть ее!» — призывает женщина.
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Кто именно вынудил примадонну покинуть РФ Дорондова не пояснила. Она также призвала не обсуждать артистку в негативном ключе сообщила об имеющихся проблемах со здоровьем певицы.
«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая <…> при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце», — рассказала бывшая домработница в беседе с изданием Teleprogramma.pro.
Прежде СМИ писали, что Алла Пугачева находится под влиянием своего супруга Максима Галкина* и не может вернуться в Россию из-за него. Однако накануне появилась информация, что Пугачева может посетить Москву и даже выступить на сцене. Сама примадонна высмеяла распространившиеся слухи.
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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Анастасия Хохлова