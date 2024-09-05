«Обрекла на страдания»: как Пугачева поступила со своими детьми от Галкина* и чем шокировала фанатов

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Певица Алла Пугачева вновь привлекла к себе внимание общественности. 1 сентября артистка вместе со своим супругом Максимом Галкиным* устроила шумную вечеринку с алкоголем в одном из юрмальских ресторанов, вместо школьной линейки у детей. За что раскритиковали звездную пару и что известно о состоянии здоровья примадонны расскажет редакция «Радио 1».
Вечеринка Пугачевой в День знаний
Несмотря на свои серьезные проблемы со здоровьем, включая больное сердце и высокое давление, Алла Пугачева не стала отказываться от алкоголя. На ролике, опубликованном Максимом Галкиным*, видно, как примадонна пригубила бокал красного вина.
Внимательные зрители также заметили, что наследники звездной пары Лиза и Гарри провели 1 сентября не в своей израильской школе, а дома, на вечеринке вместе с родителями.
Мнения относительно случившегося разошлись: некоторые предположили, что Пугачева намеренно лишила детей посещения школы, чтобы уменьшить количество слухов, в то время как другие считают, что отсутствие Лизы и Гарри в учебном заведении связано с ухудшением здоровья певицы, которая в последнее время часто жаловалась на недомогания.
Так или иначе, дети Галкина не отправились в школу, что вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Все сошлись в одном мнении: звездные родители игнорируют потребности своих детей, лишая их полноценного общения с ровесниками.
«Пугачева, прекрати мучить своих детей», «Какой толк от того, что вы увезли детей за границу? Чтобы они стали затворниками?», «Дети испытывают страдания, она обрекла их», «Наверно, она просто больна алкоголизмом, мы в шоке», — пишут беспокойные комментаторы.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Проблемы со здоровьем у Пугачевой
Поклонники артистки прежде заметили, что у Пугачевой стали отекать ноги и она сильно постарела. О том, что примадонна испытывает сложности со здоровьем прежде неоднократно говорили и ее бывшие коллеги по сцене. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, что Пугачева давно не следит за собой.
«В Израиле она все время проходила лечение у врачей. Зрелище, конечно, не самое завораживающее. Что касается голоса, то за связками она никогда не следила. Все же помнят ее образ жизни с неправильными привычками», — сообщил Соседов.
Финансовые проблемы Галкина* и Пугачевой
С того самого момента, как семья Пугачевой и Галкина* покинула Россию, супруги забрали документы своих детей из одного из самых престижных образовательных заведений страны. За год обучения в Первой Московской гимназии, которая была популярна среди состоятельных родителей, Галкину* и Пугачевой пришлось потратить почти два миллиона рублей, чтобы обеспечить своим наследникам качественное образование и необходимые услуги.
После их бегства за границу условия для обучения детей резко изменились: документы Лизы и Гарри были отозваны так же быстро, как и подавались. Звездная пара перевела детей в учебное заведение в Израиле, однако вскоре двойняшки перестали посещать занятия, переместившись на дистанционное обучение, а затем вообще исчезнув из списка учащихся.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Одну из предполагаемых причин перевода детей Пугачевой на домашнее обучение в беседе с aif.ru рассекретила светская львиц Алена Кравец.
«А как же ему жить? (Галкину* — прим.ред) На пенсию, даже повышенную, рассчитывать не стоит, ведь он не может полагаться на свою пенсионерку-жену. Для такого человека деньги, как известно, не имеют запаха. Галкин* будет развлекать кого угодно, хоть и в самую малую сторону. Но у нас на Рублевке есть вопрос к Галкину: чего же тебе не хватало?! В России у него были шикарные площадки для выступлений, а за границей ему осталось лишь вести свадьбы», — заявила Кравец.Читайте также:
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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Анастасия Хохлова