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«Обрекла на страдания»: как Пугачева поступила со своими детьми от Галкина* и чем шокировала фанатов

05 сентября 2024, 12:43
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Певица Алла Пугачева вновь привлекла к себе внимание общественности. 1 сентября артистка вместе со своим супругом Максимом Галкиным* устроила шумную вечеринку с алкоголем в одном из юрмальских ресторанов, вместо школьной линейки у детей. За что раскритиковали звездную пару и что известно о состоянии здоровья примадонны расскажет редакция «Радио 1».

Вечеринка Пугачевой в День знаний


Несмотря на свои серьезные проблемы со здоровьем, включая больное сердце и высокое давление, Алла Пугачева не стала отказываться от алкоголя. На ролике, опубликованном Максимом Галкиным*, видно, как примадонна пригубила бокал красного вина.



Внимательные зрители также заметили, что наследники звездной пары Лиза и Гарри провели 1 сентября не в своей израильской школе, а дома, на вечеринке вместе с родителями.

Мнения относительно случившегося разошлись: некоторые предположили, что Пугачева намеренно лишила детей посещения школы, чтобы уменьшить количество слухов, в то время как другие считают, что отсутствие Лизы и Гарри в учебном заведении связано с ухудшением здоровья певицы, которая в последнее время часто жаловалась на недомогания.

Так или иначе, дети Галкина не отправились в школу, что вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Все сошлись в одном мнении: звездные родители игнорируют потребности своих детей, лишая их полноценного общения с ровесниками.

«Пугачева, прекрати мучить своих детей», «Какой толк от того, что вы увезли детей за границу? Чтобы они стали затворниками?», «Дети испытывают страдания, она обрекла их», «Наверно, она просто больна алкоголизмом, мы в шоке», — пишут беспокойные комментаторы.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Проблемы со здоровьем у Пугачевой


Поклонники артистки прежде заметили, что у Пугачевой стали отекать ноги и она сильно постарела. О том, что примадонна испытывает сложности со здоровьем прежде неоднократно говорили и ее бывшие коллеги по сцене. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, что Пугачева давно не следит за собой.

«В Израиле она все время проходила лечение у врачей. Зрелище, конечно, не самое завораживающее. Что касается голоса, то за связками она никогда не следила. Все же помнят ее образ жизни с неправильными привычками», — сообщил Соседов.

Финансовые проблемы Галкина* и Пугачевой


С того самого момента, как семья Пугачевой и Галкина* покинула Россию, супруги забрали документы своих детей из одного из самых престижных образовательных заведений страны. За год обучения в Первой Московской гимназии, которая была популярна среди состоятельных родителей, Галкину* и Пугачевой пришлось потратить почти два миллиона рублей, чтобы обеспечить своим наследникам качественное образование и необходимые услуги.

После их бегства за границу условия для обучения детей резко изменились: документы Лизы и Гарри были отозваны так же быстро, как и подавались. Звездная пара перевела детей в учебное заведение в Израиле, однако вскоре двойняшки перестали посещать занятия, переместившись на дистанционное обучение, а затем вообще исчезнув из списка учащихся.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Одну из предполагаемых причин перевода детей Пугачевой на домашнее обучение в беседе с aif.ru рассекретила светская львиц Алена Кравец.

«А как же ему жить? (Галкину* — прим.ред) На пенсию, даже повышенную, рассчитывать не стоит, ведь он не может полагаться на свою пенсионерку-жену. Для такого человека деньги, как известно, не имеют запаха. Галкин* будет развлекать кого угодно, хоть и в самую малую сторону. Но у нас на Рублевке есть вопрос к Галкину: чего же тебе не хватало?! В России у него были шикарные площадки для выступлений, а за границей ему осталось лишь вести свадьбы», — заявила Кравец.
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Российские актеры лишились недвижимости в Финляндии
Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились домов в Финляндии
05 сентября 2024, 01:17

Фото: istock/akinshin

Российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились своих квартир в Финляндии из-за долгов управляющей компании.
Как сообщает Life.ru, актеры владели недвижимостью в курортном городе Пункахарью до осени 2023 года.

По информации источника, квартиры у владельцев изъяли после банкротства управляющей компании. Согласно финскому законодательству, жильцы не владеют квартирами напрямую, а лишь имеют акции управляющих компаний, дающие право пользования недвижимостью. Теперь для возврата права на жилье потребуется заплатить новой управляющей компании, если она появится, однако деньги за утраченные квартиры возвращены не будут.

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга, заявила, что финские власти никак не отреагировали на произошедшее. Из-за закрытых границ актриса не может даже забрать свои личные вещи. По словам Ольги, дом отключен от электричества и воды, и постепенно приходит в негодность.

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«Как животное»: Крид и Мизулина вступились за девочку-квадробера, униженную Мией Бойка со сцены

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#квартиры
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#дом
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«Как животное»: Крид и Мизулина вступились за девочку-квадробера, униженную Мией Бойка со сцены
04 сентября 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер и певица Миа Бойка на днях угодила в скандал. Она публично оскорбила восьмилетнюю девочку-квадробера прямо на сцене во время концерта в Надыме. Этот инцидент вызвал широкий резонанс, однако мнение общественности разделилось. О том, кто осудил молодую исполнительницу и что ей теперь грозит расскажет редакция «Радио 1».

Мия Бойка осудила фанатку на своем концерте

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Во время выступления Миа Бойки на сцену вывели её маленькую поклонницу, увлекающуюся квадробикой — движением, сторонники которого подражают животным с использованием масок, перчаток и хвостов на резинке. Певица сразу же осудила увлечение девочки.

«Ты у нас котенок или квадробер, не дай Бог?» — спросила Бойка.

На ответ девочки, что она квадробер, певица обратилась к залу: «Кто-нибудь из вас это поддерживает?».

В ответ послышался шум, в котором можно было уловить «нет» и «фу», но реакция зрителей была неоднозначной. Узнав, что для девочки значит быть квадробером, Бойка сказала: «Но ты же человек, ты красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?».

На это девочка, едва сдерживая слезы, ответила: «Ну просто некоторым это нравится, я решила тоже попробовать».

«Ой, квадроберы эти. Я думала, это сказка. Оказалось, что это реально», — продолжила Бойка, когда девочку уже увели со сцены.
В комментариях многие осудили певицу, считая, что её слова могут травмировать девочку и вызвать у неё социофобию. Маленькую поклонницу поддержали и пожалели. Один из комментаторов написал: «Приходишь на концерт любимого исполнителя, а он унижает тебя перед всеми». Многие заметили, что у девочки наворачивались слёзы. Однако Бойка пояснила, что ее юная поклонница плакала, потому что потеряла маму на концерте, и именно поэтому её вывели на сцену.


Бойка ответила на критику общественности


На поток критики певица ответила: «Успокойтесь и пейте ромашку. Квадроберы и их родители! Если в современном мире быть адекватным человеком — это не круто, а тех, кто смело говорит правду, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой», — написала она в своём телеграм-канале.

Мать девочки подала заявление на Мию Бойка


Мама юной поклонницы артистки рассказала, что после высказывания певицы её дочери срочно требуется психологическая поддержка: девочка была так расстроена, что перестала гулять и испытывает страх перед выходом на улицу. В связи с этим родители обратились с заявлением в полицию.

Семья девочки не видит ничего плохого в увлечении ребенка. Девочка растёт в многодетной и имеет множество других интересов, таких как танцы, борьба и игра на фортепиано.


Егор Крид и Екатерина Мизулина встали на защиту девочки

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Егор Крид записал ролик в поддержку девочки, которую за ее увлечение квадробикой осудила во время концерта певица Миа Бойка. На видео Крид сам надел маску кошки.

«Увидел видео, на котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице… И публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, да и в целом я против любого публичного осуждения людей за их увлечения, особенно если это касается деток с неокрепшей психикой. Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — подписал видео певец и призвал быть добрее.
Глава Лиги безопасного Интернета также осудила слова Бойки о ребенке.

«Многие присылают мне это видео: блогерша унижает маленькую девочку на сцене, которая стоит и чуть не плачет. Я разделяю ваше возмущение, потому что подобный буллинг может привести к серьезным психологическим травмам. Кто позволяет таким злым людям выступать и смеяться над детьми? Это жалкая попытка самоутвердиться за счет ребенка и привлечь внимание к теме квадробиков. Зачем усугублять ситуацию, когда уже есть множество конфликтов?» — возмутилась Екатерина Мизулина.

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Певец Сумишевский объяснил феномен «Третьего сентября»
03 сентября 2024, 19:29

Фото: iStock/Кирилл Каллиников

Певец Ярослав Сумишевский заявил, что популярность композиции артиста Михаила Шуфутинского «Третье сентября» обусловлена её необычным текстом.
«Я тогда работал в ресторанах, ее стали часто заказывать. Я ещё думал, что это за песня, почему она так нравится. «Третье сентября». Казалось, слова не песенные, не литературные», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Сумишевский.

Повлиял здесь и выбор даты, которая стала своеобразной «фишкой» Шуфутинского, считает артист.

Ранее сам Михаил Шуфутинский однажды заявлял, что положительно относится к мемам на тему этой композиции, к такой народной любви в сети, и считает традицию цитирования этой песни каждый год 3 сентября потрясающей и абсолютно бесплатной рекламой.

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Раскрыта правда об истинных заработках артистов

Психиатр Шуров высказался об отношениях Лепса с юной возлюбленной
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#артист
#шоу-бизнес
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Раскрыта правда об истинных заработках артистов
Юрий Киселев: Артисты могут отдавать лейблам более половины заработка
03 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/LIgorko

Основатель лейбла Юрий Киселев заявил, что на самом деле артисты могут отдавать до 60% своего заработка лейблам.
«У большинства артистов есть лейбл или продюсер, который забирает в среднем от 10% до 60% их дохода, окупая инвестиции в музыканта. У артистов есть своя команда: звукорежиссёров, танцоров, работников сцены, хореографов, дизайнеров и т. д. Им нужно платить вне зависимости от того, есть концерты или нет — это забирает большую часть дохода артиста», — пояснил в беседе с NEWS.ru Киселев.

Он добавил, что по-настоящему большие гонорары получают топовые артисты.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявлял, что уехавшие с началом специальной военной операции из России артисты являются бесславной плеядой, которые за рубежом никому не нужны.

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Отдавшая аферистам жилье Долина обвинила законную покупательницу в давлении
Mash: Звезда Долина просит госзащиты из-за постоянного давления на фоне суда
03 сентября 2024, 11:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лариса Долина попросила госзащиты из-за постоянных угроз на фоне судебного разбирательства, пишет Mash. Исполнительница обвинила покупательницу своего жилья в Москве в постоянном давлении, наивности и неосмотрительности.
По информации журналистов, Долина интересуется недостаточной бдительностью Полины Лурье — текущей владелицы квартиры Долиной. Звезда не понимает, почему та, разбираясь в рынке недвижимости, не задала аферистам вопросов о слишком низкой цене на квартиру.

Долина в шоке, что Лурье требует забрать иск и освободить квартиру. В середине августа Долина сообщила о мошенническом «разводе» в свою сторону. По ее словам, идет уголовное дело, женщину признали потерпевшей стороной, а ее квартиру арестовали. За мошенничество в особо крупном размере арестован курьер.

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Малахов и Шкулева отдали сына в особенную школу
03 сентября 2024, 04:50

Фото: istock/LightFieldStudios

Телеведущий Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева отправили своего сына Сашу в первый класс. Знаменитая пара тщательно охраняет личную жизнь ребенка, избегая его публичного появления, и даже выбрала для него особенную школу.
Саша начал обучение в частной московской «Школе Сотрудничества», которая расположена в центре столицы. Стоимость обучения составляет около 152 000 рублей в месяц и включает кружки, спортивные секции, трехразовое питание, медицинское обслуживание и возможность продленного пребывания.

На праздничной линейке, посвященной началу учебного года, Малахова и Шкулеву заметили среди других родителей, после чего они быстро покинули школу.

Малахов регулярно водит сына на занятия по плаванию с личным тренером, а после тренировок они часто перекусывают в ресторане, где мальчик любит заказывать капучино, называя его «кофе с пенкой». Семья также посещает бабушку и дедушку на даче, где они проводят время на свежем воздухе. По воскресеньям Малаховы ходят на утреннюю службу в церкви.

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#школа
#дети
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Депутат Шолохов назвал уехавших с начала СВО артистов бесславной плеядой
31 августа 2024, 18:32

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что уехавшие с началом специальной военной операции из России артисты являются бесславной плеядой, которые за рубежом никому не нужны.
Он добавил, что их ждёт примерно одинаковая судьба на чужбине.

«Лишнее доказательство как искусственно созданной переоцененности в общественном мнении, так и запредельной самооценки. А судьба — общая для этой бесславной плеяды. Можно подумать, у кого-то есть сомнения в том, что абсолютное большинство наших, в том числе гораздо более талантливых артистов, за рубежом никому даром не нужны», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Шолохов.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе собирается возобновить концертную деятельность в России в 2025 году.

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#шоу-бизнес
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Крутой призвал Киркорова быть готовым получать по лицу
30 августа 2024, 21:08

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Музыкальный продюсер Игорь Крутой заявил, что эпатажность и скандальность эстрадного артиста Филиппа Киркорова может приводить к тому, что артист может «получать по лицу».
«Конечно, какие-то скандалы способствуют популярности артиста. Но желательно обходиться без них. Потому что каждый скандал — я видел, что с Киркоровым происходило после неурядиц, какая это нервотрепка. Он выбрал этот путь, в чем-то скандалить. Филипп есть Филипп. Но если ты такой эпатажный, то надо подготовиться к тому, что ты периодически будешь получать по лицу», — высказался в беседе с NEWS.ru Крутой.

Ранее Филипп Киркоров и его подопечная певица Марго представили на фестивале «Новая волна» свой дуэт под названием «Молодая Мадонна». Это была первая презентация данной песни. После выступления новая муза Киркорова призналась, что сбылась её мечта.

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Борис Щербаков объяснил слухи о своей госпитализации
30 августа 2024, 20:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист России Борис Щербаков опроверг слухи о своей госпитализации и отметил, что такую информацию л нём распускают его враги.
Он добавил, что он находится дома и с ним всё хорошо.

«Дома я, в полном порядке. Это какие-то враги подбрасывают информацию. Непонятно, почему и зачем. И зачем, непонятно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Щербаков.

До этого в медиа появилась информация о том, что актёра госпитализировали в отделение кардиологии.

Ранее сообщалось, что Народному артисту РСФСР, певцу Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 миллиона рублей. Так, у 82-летнего певца был диагностирован транстиретиновый амилоидоз, и Лещенко получил дорогостоящий препарат «Виндамэкс» бесплатно.

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