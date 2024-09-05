«Обрекла на страдания»: как Пугачева поступила со своими детьми от Галкина* и чем шокировала фанатов

Блогер и певица Миа Бойка на днях угодила в скандал. Она публично оскорбила восьмилетнюю девочку-квадробера прямо на сцене во время концерта в Надыме. Этот инцидент вызвал широкий резонанс, однако мнение общественности разделилось. О том, кто осудил молодую исполнительницу и что ей теперь грозит расскажет редакция «Радио 1».