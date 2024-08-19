Пулемётная очередь: Сейсмолог Чебров объяснил землетрясение на Камчатке

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Директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров заявил, что землетрясение на Камчатке является нормальным явлением для этого сейсмически активного региона.
Он также опроверг связь природного явления с землетрясением в Японии, произошедшим незадолго до камчатского.
Ранее Данила Чебров сообщал, что афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё долго.
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«Толчки на Камчатке не связаны с недавним землетрясением в Японии. Камчатка – сейсмически активный регион, и такие землетрясения для него норма. Все жители этой части России должны быть готовы к ним. Текущие толчки силой 7 баллов – это обычное землетрясение, которое происходит раз в 6-8 лет. С точки зрения человека это событие может быть редким, но с геологической точки зрения они идут как пулеметная очередь», – пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее Данила Чебров сообщал, что афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё долго.
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Мелисса Тимофеева