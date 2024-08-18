«Дом раскачивался»: Жители Камчатки описали момент землетрясения

Фото: istockphoto/Petrovich9
В воскресенье, 18 августа, около семя часов утра у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой семь баллов по шкале Рихтера. Жители полуострова описали явление словами «дом раскачивался».
Эпицентр землетрясения находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана на глубине шести километров, напоминает РЕН ТВ. Однако оно было весьма ощутимым и в самом городе. Сильные подземные толчки, а за ними звуки бьющейся посуды разбудили многих горожан. Многие выбежали на улицу в чём были.
От подземных толчков шатались стены домов, завыли автомобильные сигнализации и даже проснулся вулкан. В магазинах с полок попадали товары, досталось бытовой технике и электронике. Полы продуктовых супермаркетов оказались усыпаны осколками разбитых банок и бутылок. Люди рассказывали, что в жилых домах хлопали дверцы шкафов, ходуном ходили кровати.
Пострадали и некоторые здания. Кое-где появились трещины, осыпался кафель со стен. Ущерб, нанесённый стихией, ещё будет подсчитан. Городская администрация обследует дома на предмет повреждений, особое внимание уделяя школам, детским садам и объектам здравоохранения.
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От подземных толчков шатались стены домов, завыли автомобильные сигнализации и даже проснулся вулкан. В магазинах с полок попадали товары, досталось бытовой технике и электронике. Полы продуктовых супермаркетов оказались усыпаны осколками разбитых банок и бутылок. Люди рассказывали, что в жилых домах хлопали дверцы шкафов, ходуном ходили кровати.
Пострадали и некоторые здания. Кое-где появились трещины, осыпался кафель со стен. Ущерб, нанесённый стихией, ещё будет подсчитан. Городская администрация обследует дома на предмет повреждений, особое внимание уделяя школам, детским садам и объектам здравоохранения.
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Александр Бойцов