Сейсмолог РАН Чебров: На Камчатке после землетрясения ожидаются афтершоки

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Афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё долго. В ближайшие дни в Петропавлоске-Камчатском ожидаются колебания земной коры силой до пяти баллов.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. По его словам, афтершоковый эффект будет наблюдаться в регионе ещё достаточно продолжительное время. При этом, отметил специалист, именно это явление свидетельствует о том, что более сильных толчков с высокой долей вероятности в ближайшее время не будет.
Накануне вечером у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой семь баллов по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 108-ми километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.
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Александр Бойцов