На Камчатке ввели красный код авиационной опасности

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Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел высотой до восьми километров, в связи с чем был введен красный код авиационной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
Красный код авиационной опасности означает, что извержение вулкана, которое приведет к выбросу большого количества вулканического пепла, неизбежно или уже происходит.
Вулкан расположен в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Извержение началось в ночь на 18 августа после землетрясения магнитудой 7,0 в Тихом океане в 108 км к востоку от столицы региона.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскрыл подробности землетрясения. По его словам, в настоящее время у берегов Камчатки продолжается сильный афтершоковый процесс.
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«Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», – подчеркнули в институте.
Вулкан расположен в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Извержение началось в ночь на 18 августа после землетрясения магнитудой 7,0 в Тихом океане в 108 км к востоку от столицы региона.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскрыл подробности землетрясения. По его словам, в настоящее время у берегов Камчатки продолжается сильный афтершоковый процесс.
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Александр Климов