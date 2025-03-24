Пульмонолог рассказал, можно ли вылечить туберкулез раз и навсегда

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Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями в 1982 году.
Цель этого дня — повысить осведомленность о глобальной эпидемии туберкулеза и усилиях, которые помогают в лечении этого недуга. Туберкулез — инфекционное заболевание, вызванное микобактериями. Наблюдается поражение легких, костной ткани, суставов, кожи, мочеполовых органов, глаз. Болезнь появилась очень давно и была крайне распространена.
Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко заявил, что навсегда вылечить туберкулез возможно, однако это не так просто, как кажется.
По его словам, туберкулез был и остается сложным в диагностике и лечении заболеванием, конкретных симптомов у которого нет. Единственный верное решение при подозрении этого недуга в организме — сделать компьютерную томографию по показанию лечащего врача.
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Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко заявил, что навсегда вылечить туберкулез возможно, однако это не так просто, как кажется.
«Можно вылечить, но не всегда. И я лично сам видел тяжелые случаи. В Советском Союзе была разработана очень хорошая технология, но несмотря на это, все равно бывают случаи, не поддающиеся лечению», — сказал эксперт.
По его словам, туберкулез был и остается сложным в диагностике и лечении заболеванием, конкретных симптомов у которого нет. Единственный верное решение при подозрении этого недуга в организме — сделать компьютерную томографию по показанию лечащего врача.
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Анастасия Панченко