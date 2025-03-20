«Страшные интоксикации»: Врач рассказал о главной опасности попкорновой болезни

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Попкорновая болезнь EVALI — заболевание, поражающее бронхиолы. Первый случай подобного недуга зафиксировали в Томске. Проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол.
Основной причиной развития EVALI считается диацетил — ароматизирующее вещество, безопасное при употреблении в пищу, но опасное при вдыхании. Регулярное воздействие этого компонента на органы дыхания провоцирует необратимые повреждения легочной ткани.
Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко в беседе с «Радио 1» заявил, что люди не знают, какие вещества запускают в свой организм с помощью вдоха, и в этом опасность.
По его словам, потребление не только никотина, но и диацетила, глицерина приводят к осложнениям.
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Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко в беседе с «Радио 1» заявил, что люди не знают, какие вещества запускают в свой организм с помощью вдоха, и в этом опасность.
«Некоторые считают, что это безопасно, потому что пахнет малинкой, клубничкой, жвачкой и так далее. Подвох в том, что изначально электронные сигареты создавались якобы для того, чтобы человек мог безболезненно прекратить табакокурение. Такой маркетинг привел к бесконтрольному потреблению», — пояснил эксперт.
По его словам, потребление не только никотина, но и диацетила, глицерина приводят к осложнениям.
«Некоторые вещества безопасны для употребления в пищу, а ингалировать их нельзя. И еще многие считают, что замена горения на парение — к лучшему, но при парении точно так же образуются жуткие канцерогены. EVALI — это одно из проявлений. Это страшные интоксикации не только в легких, но и в крови, почках, печени — везде. Тут надо смотреть комплексно», — заключил врач.
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Анастасия Панченко