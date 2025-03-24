«Непростое заболевание»: Пульмонолог назвал первые симптомы туберкулеза

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24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом.
Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко в беседе с «Радио 1» заявил, что, несмотря современность цифрового мира, туберкулез до сих пор остается очень непростым заболеванием в плане диагностики и лечения.
По его словам, диагностировать туберкулез на ранней степени не всегда удается, потому что даже различные анализы не всегда корректны.
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«Туберкулез бывает любого органа. Не описан только туберкулез волоса. В отношении туберкулеза легких специфические признаки — это длительный кашель, субфебрильная температура, недомогание, быстрая утомляемость. Но эти признаки можно к любому заболеванию отнести, поэтому здесь поможет, наверное, лишь рентгенологическая картина, компьютерная томография», — сказал эксперт.
По его словам, диагностировать туберкулез на ранней степени не всегда удается, потому что даже различные анализы не всегда корректны.
«Здоровым людям просто так делать компьютерную томографию не нужно ни раз в полгода, ни раз в год. Это нужно, если есть какие-то клинические проявления: длительный кашель (сухой или с мокротой). Здесь должно приниматься решение лечащим врачом», — объяснил врач.
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Анастасия Панченко