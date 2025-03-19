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Стало известно, когда закончится сезон гриппа и ОРВИ

Терапевт Шулаев: Эпидсезон закончится, когда установится плюсовая температура
Фото: iStock/Choreograph

Фото: iStock/Choreograph

Грипп, ОРВИ и COVID-19 являются неизменными спутниками начала весны. Подъем заболеваемости происходит из-за нестабильной погоды. Об этом рассказал заведующий структурным подразделением ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», врач-терапевт, нефролог Антон Шулаев.
«Эпидсезон, как всегда, закончится, когда устаканится плюсовая температура около + 10°С. При этом среднесуточная температура должна быть выше +5-7 °С. Пока у нас ночью 0 а то и -5, а днём от +5 до +10 — эпидсезон будет продолжаться», — отметил Шулаев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он пояснил, что из-за температурных скачков сложно подобрать одежду, человек то потеет, то переохлаждается, что приводит к ослаблению иммунитета.

На сегодняшний день, по словам специалиста, COVID и грипп часто проходят с высокой температурой и болью в мышцах. Облегчить течение этих заболеваний можно с помощью жаропонижающих и обезболивающих препаратов. Также необходимо обеспечить для больного сон и покой, посоветовал Шулаев.

Тем временем главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что тепло в столичный регион придет в начале следующей недели.

«Скорее всего, более тёплая погода придётся на начало следующей недели — 24-25 марта. В эти числа дневная температура может превысить +10 °С», — спрогнозировала Позднякова.

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Диетолог рассказала, какие витамины нужно восполнить после зимы
Диетолог Соломатина: после зимы не хватает витаминов D, B12 и С
18 марта 2025, 18:39

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Зима, как правило, отнимает у людей множество не только сил, но и полезных веществ в организме. Как восстановиться после трехмесячного холодного периода и перестроить тело на весну?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что восполнить дефицит витаминов после зимы помогут солнце, вода, сон и питание.

«Тут играет роль всё, но главное — тот внутренний настрой, который не дает разрушаться нашим клеткам. Потому что сколько бы мы не потребляли антиоксидантов, известные факторы и вредные привычки все разрушают», — пояснила эксперт.

Она добавила, что после зимы часто не хватает витамина D и B12.

«Витамин D можно восполнить рыбой, яйцами, молочными продуктами. Витаминов B12, С, йода, селена тоже не хватает. Здесь поможет жирная морская рыба, водоросли, бразильские орешки. Кальций тоже важен. Его много в кунжутных семечках, там же большое количество инозитола — вещества, которое помогает нам оставаться собранными, не раздражительными, не сорваться на окружающих», — объяснила врач.

По ее словам, индейка — один из самых богатых на витамины и антиоксиданты продуктов.

«Там находится много железа много, витамины группы В, цинк. Также квашеная капуста, но только настоящего натурального брожения или печенка», — посоветовала Соломатина.

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Диетолог назвал неочевидное вещество в яйцах, способное улучшить работу мозга и нервов
Диетолог Бобровский: холин в яйцах улучшает работу мозговых клеток и нервов
18 марта 2025, 15:42

Фото: iStock/AlexPro9500

18 марта считается Днем яичницы. В этот день люди готовят и едят яичницу в различных вариантах: в виде глазуньи, омлета, яичницы-бенедикт и других.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» сообщил, что яйца — это источник полноценного белка, они содержат незаменимые аминокислоты.

«Также в яйцах есть целый набор витаминов: А, В, Е. Еще интересное вещество в яйцах — холин — улучшает работу мозговых клеток, нейронов, благотворно влияет на здоровье печени и на нервы. Ну и в яйцах много антиоксидантов, благотворно влияющих на зрение», — рассказал эксперт.

По словам диетолога, яйца для россиян — достаточно доступный продукт, который продается в большом количестве и на любой кошелек.

«Чувство сытости после употребления яиц долго держится, и в плане профилактики ожирения, избыточного веса — это важный параметр. В яйцах есть ненасыщенные жирные кислоты, что более полезно, в отличие от вредных жиров насыщенных», — заключил Бобровский.

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Как держать пост без вреда для здоровья: советы специалистов
18 марта 2025, 15:40

Фото: iStock/Anton Skripachev

Диетолог Полина Журавлева рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы держать пост без вреда для здоровья.
Она подчеркнула, что во время поста ни в коем случае нельзя полностью отказываться от еды. Переходить на постный рацион стоит заранее и постепенно, уменьшая порции животного белка и увеличивая количество овощей, круп, бобовых.

«Многих волнует вопрос: где брать белок, если мясо, молоко и яйца под запретом? Выручат бобовые: фасоль, нут, чечевица, горох. Также полезны грибы, орехи, семена, цельнозерновые продукты. Меняйте их местами время от времени, и всё будет в порядке», — посоветовала Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей.

Тем временем гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в разговоре с RT отметила, что правильно подобранные постные продукты могут обеспечить организм всеми необходимыми веществами и длительной сытостью.

«Одним из лучших источников энергии в пост могут быть орехи — это кладезь полезных жиров, которые надолго насыщают за счёт большого количества калорий. Горсть орехов или семечек, тыквенных либо подсолнечных, может стать отличным перекусом, который придаст сил на несколько часов», — рассказала Кашух.

Она также посоветовала добавлять орехи в каши и салаты, чтобы разнообразить вкус блюд и сделать их более сытными. Также длительную сытость обеспечивает авокадо.

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«Биполярка, СДВГ, тревоги и депрессии»: названы болезни современного поколения
Психолог Хорс: Современные люди больше склонны к расстройствам личности
18 марта 2025, 14:41

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Современные люди больше склонны к различным расстройствам личности. Так считает практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.
«Биполярка, СДВГ, склонность к тревоге, к депрессиям и так далее — сейчас этого всего сильно больше стало. Конечно, мы стремимся к здоровью, но нужно понимать, что любой человек имеет право на любые заболевания, что заболевание — это не стыдно, даже если оно психиатрическое, что это норма жизни», — рассказал Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, современное поколение стало более нежным, так как хорошо живет и не готово к каким-либо испытаниям. Однако специалист отметил, что человек сейчас больше склонен к различным расстройствам из-за того, что получает много тревожной информации.

При этом психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Патимат Яхъяева рассказала «Газете.Ru», что депрессию могут спровоцировать антиаритмические препараты.

«Есть данные о том, что спровоцировать депрессию могут антиаритмические лекарственные средства. Первые сообщения о связи депрессии и антиаритмических препаратов появились в далеком 1967 году», — рассказала Яхъяева.

Тогда было проведено исследование с участием 89 людей. Все они принимали пропранолол. 27 человек начали страдать депрессией, а двое покончили жизнь самоубийством.

Врач пояснила, что бета-адреноблокаторы могут вызывать слабость, повышенную утомляемость и ночные кошмары. При этом Яхъяева уточнила, что водорастворимые препараты этих побочных эффектов не имеют.

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Врач назвала продукт, который выводит шлаки из организма
Врач Тимощенко: регулярное употребление отрубей очистит организм от шлаков
18 марта 2025, 12:31

Фото: iStock/PAVEL IARUNICHEV

Употребление отрубей на ежедневной основе поможет очистить организм от шлаков, заявила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
«Отруби, благодаря высокому содержанию неперевариваемой клетчатки, являются важным и полезным дополнением рациона, ведь они способствуют улучшению перистальтики кишечника и регулярному комфортному стулу, улучшают баланс микрофлоры кишечника, снижают всасывание холестерина и жиров», — пояснила Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, отруби содержат минералы и витамины группы B. Чтобы сохранять здоровье кишечника, достаточно ежедневно употреблять всего 30 граммов клетчатки.

По словам Тимощенко, употребление отрубей может значительно оптимизировать рацион.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что весной необходимо есть те продукты, которые богаты витаминами и минералами, потому что они помогают организму после зимы — к примеру, шпинат, молодой чеснок, редис и руколу.

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