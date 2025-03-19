Стало известно, когда закончится сезон гриппа и ОРВИ

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Грипп, ОРВИ и COVID-19 являются неизменными спутниками начала весны. Подъем заболеваемости происходит из-за нестабильной погоды. Об этом рассказал заведующий структурным подразделением ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», врач-терапевт, нефролог Антон Шулаев.
«Эпидсезон, как всегда, закончится, когда устаканится плюсовая температура около + 10°С. При этом среднесуточная температура должна быть выше +5-7 °С. Пока у нас ночью 0 а то и -5, а днём от +5 до +10 — эпидсезон будет продолжаться», — отметил Шулаев в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он пояснил, что из-за температурных скачков сложно подобрать одежду, человек то потеет, то переохлаждается, что приводит к ослаблению иммунитета.
На сегодняшний день, по словам специалиста, COVID и грипп часто проходят с высокой температурой и болью в мышцах. Облегчить течение этих заболеваний можно с помощью жаропонижающих и обезболивающих препаратов. Также необходимо обеспечить для больного сон и покой, посоветовал Шулаев.
Тем временем главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что тепло в столичный регион придет в начале следующей недели.
«Скорее всего, более тёплая погода придётся на начало следующей недели — 24-25 марта. В эти числа дневная температура может превысить +10 °С», — спрогнозировала Позднякова.
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Элина Позднякова