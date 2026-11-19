Пульмонолог Тарасова рассказала, как меняются легкие после отказа от курения
Через несколько месяцев после отказа от курения кашель и воспаление могут уменьшиться, а работа легких — частично улучшиться. Об этом рассказала врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского университета Ольга Тарасова, пишет «Газета.Ru».
По словам специалиста, первые изменения в легких способны появиться уже после нескольких месяцев регулярного курения. На этом этапе часть нарушений еще может пройти.
Токсичные вещества и тяжелые металлы повреждают клетки и провоцируют хроническое воспаление. Горячие газы и химические соединения травмируют легочную ткань, отметила врач.
Тарасова предупредила, что эмфизема и фиброз обычно развиваются годами. Однако тяжелое повреждение легких из-за вейпинга способно сразу привести к необратимым последствиям.
Пульмонолог подчеркнула, что полный отказ от курения и вдыхания аэрозолей помогает снизить воздействие токсичных веществ. Такой шаг полезен даже людям с большим стажем курения. При этом эмфизема, фиброз и предраковые изменения, по словам врача, необратимы.
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