19 ноября 2026, 15:24

Кашель, бронхит, воспаление могут уменьшиться после отказа от курения

Фото: iStock/magicmine

Через несколько месяцев после отказа от курения кашель и воспаление могут уменьшиться, а работа легких — частично улучшиться. Об этом рассказала врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского университета Ольга Тарасова, пишет «Газета.Ru».