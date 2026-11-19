19 ноября 2026, 14:17

МНИИРС: российскую мультимедийную платформу BRANTA внедрят в самолеты и поезда

Фото: iStock/Dushlik

В российских самолетах, поездах и кораблях планируется установить отечественную мультимедийную систему, которая позволит смотреть фильмы, слушать музыку и играть в игры во время путешествий. Об этом «Известиям» рассказали разработчики в Московском НИИ радиосвязи (МНИИРС).





Речь идет о платформе BRANTA, которая создана и производится в России и совместима со всеми популярными операционными системами и браузерами. С помощью нее пассажиры могут смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры и пользоваться электронными изданиями без подключения к интернету и установки специальных приложений. Доступ к контенту будет осуществляться через браузер смартфона, планшета или ноутбука.



В организации отметили, что в состав системы входит многофункциональный сервер, обеспечивающий загрузку и обновление контента, а также управление в целом, точки доступа Wi-Fi, панель контроля работы системы проводниками. В 2027 году уже запланированы первые поставки для установки в самолеты российского производства.





«Комплекс позволяет одновременно подключать десятки пользователей. Кроме того, платформа может быть адаптирована для работы различных провайдеров мультимедийного контента», — отметили в МНИИРС.