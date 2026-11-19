19 ноября 2026, 14:47

Россиянка родила от бизнесмена после орального секса и получила 250 млн рублей

Фото: iStock/blinow61

25-летняя жительница Брянска забеременела после орального секса с бизнесменом из списка Forbes и получила от него около 250 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на ее адвоката.