Россиянка родила от бизнесмена из списка Forbes после орального секса и добилась многомиллионной «компенсации»
25-летняя жительница Брянска забеременела после орального секса с бизнесменом из списка Forbes и получила от него около 250 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на ее адвоката.
Чтобы устроить себе обеспеченную жизнь, девушка переехала в Москву. К поиску будущего отца ребенка она подошла основательно: изучала состоятельных мужчин, наводила справки и в итоге нашла клуб, где отдыхают богачи. Там она выбрала подходящего кандидата и смогла его соблазнить.
Секс, по утверждению девушки, был исключительно оральным. После встречи она якобы сохранила биоматериал мужчины и использовала его для зачатия. Как именно ей удалось это провернуть, не знает даже ее адвокат.
Спустя несколько лет девушка обратилась за алиментами. По словам представлявшего ее интересы Игоря Гашина, отцом ребенка оказался женатый бизнесмен из списка Forbes, у которого уже есть несколько детей.
После генетической экспертизы стороны заключили мировое соглашение и договорились о крупной «компенсации» в виде активов и недвижимости, однако подтверждающие документы юрист предоставлять отказался.
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