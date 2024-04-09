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Пушилин: численность населения Мариуполя приблизилась к показателям до СВО

09 апреля 2024, 11:44
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Численность населения Мариуполя приблизилась к показателям до начала СВО. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Оценивая ход восстановительных работ в городе, Пушилин указал на приближение показателей численности населения к цифрам до начала спецоперации на Украине. По прогнозам политика, в конечном итоге в Мариуполе будет проживать большее число жителей, чем до начала СВО.

Он отметил, что рост численности населения будет обусловлен полноценным запуском предприятий.



Также Пушилин указал на подготовку к восстановлению первых домов в Авдеевке. При этом провести оценку жилья для дальнейшего восстановления в Артёмовске и Соледаре пока невозможно.

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#денис пушилин
#население
#днр
#жители
#сво
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Загорская ГАЭС успешна прошла пик весеннего половодья
09 апреля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС), расположенная на реке Кунье, успешно прошла весенний период высокой воды, в настоящее время активная фаза паводка здесь завершилась, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В последние дни отмечается стабильное ежесуточное снижение расхода воды реки Куньи — одного из притоков реки Дубны. В частности, с 4 по 8 апреля суммарная приточность воды в нижнее водохранилище станции уменьшилась почти в шесть раз», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что с начала весеннего половодья до настоящего времени Загорская ГАЭС работает в штатном режиме. Кроме того, несмотря на то, что пик половодья здесь миновал, паводковая комиссия продолжает следить за ситуацией в районе гидроузла станции. Персонал ГАЭС, а также оборудование и сооружения остаются в полной готовности.

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#электроэнергия
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#минэнерго мо
#половодье
#московская область
#подмосковье
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в новом треке премии #МЫВМЕСТЕ
09 апреля 2024, 11:22

Фото: пресс-служба оргкомитета премии #МЫВМЕСТЕ

Открыт приём заявок на участие в международном и национальном треках сезона 2024 года премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«На премии будут выбраны самые полезные общественные инициативы, нацеленные на помощь людям, на повышение качества жизни как в России, так и во всём мире. В этом году конкурс проектов национального трека проводится по одиннадцати номинациям. Заявки могут подать как физические лица, так и организации и территории», — отмечается в сообщении.
Особенностью премии в этом году является также то, что претендовать на победу смогут не только социально значимые проекты, но и наставническая деятельность, меценатство и даже направленные на благо общества поступки.

Заявочная кампания национального трека премии продлится до 3 июня. Более подробная информация о премии #МЫВМЕСТЕ размещена на сайте проекта.

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#премия
#россия
#конкурс
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В ЖК «Спутник» в Красногорске завершают строительство детсада на 155 мест
09 апреля 2024, 10:54

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 155 воспитанников, возводят в квартале «Спутник» в городском округе Красногорск, общая строительная готовность объекта на сегодняшний день достигла 90%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Детский сад является пристройкой к 28-этажному корпусу с апартаментами. Сейчас строители завершили монтаж вентилируемого фасада, монтаж внутренних инженерных систем готов на 91%. Устройство кровли выполнено на 93%. Кроме того, близятся к завершению работы по благоустройству прилегающей территории. Ведётся отделка внутренних помещений», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что все работы идут в соответствии с принятым графиком. Сдать новый детский сад в эксплуатацию планируется во втором квартале текущего года. После этого детский сад, построенный на средства инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории, передадут в собственность муниципалитета.

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#красногорск
#строительство
#детский сад
#детсад
#минжилполитики мо
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Спецназ Росгвардии ударил по топливной базе ВСУ при помощи БПЛА «Скат 350М»
09 апреля 2024, 10:48

Фото: istock/:Artem Zakharov

Спецназ Росгвардии при помощи беспилотника «Скат 350М» ударил по топливной базе ВСУ, сообщает пресс-служба «Калашников».
Российский БПЛА передал координаты топливной базы вышестоящему командованию. После этого ВКС РФ нанесли удар по объекту противника, расположенному в глубоком тылу.

В Telegram-канале концерна «Калашников» были опубликованы видео, показывающие действия беспилотника. На кадрах можно увидеть, как «Скат 350М» обнаруживает железнодорожный состав с ГСМ, автомобили-заправщики,
а также замаскированную гаубицу ВСУ. После обнаружения по железнодорожному составу с топливомгасднаегрт высокоточный удар.

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#росгвардия
#всу
#война
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Белоруссия запретила продажу российского чая
Белоруссия запретила продавать производимый в РФ чай «Принцесса Канди» и «Гита»
09 апреля 2024, 10:45

Фото: iStock/WiroKlyngz

Белоруссия ввела запрет на продажу нескольких видов пакетированного чая, производимого в России. Такое постановление дал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач республики Александр Тарасенко.
Отмечается, что речь идёт о чае торговых марок «Принцесса Канди» и «Гита», которые производит российское юрлицо ООО «Орими».

Причиной для такого решения стало нарушение требований по микробиологическим показателям безопасности продукции.

В настоящее время белорусские органы санитарного надзора отслеживают изъятие из продажи остатков партий этого чая.

При этом, как уточнили в Минздраве страны, российская компания предоставит материалы, чтобы доказать стабильность производственных процессов и действенность системы контроля безопасности. В случае, если это удастся подтвердить, ограничения на продажу продукции в Белоруссии могут быть сняты.

«Орими» является крупнейшим производителем чая и кофе в России. Компания выпускает продукты под торговыми марками Greenfield, Tess, «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жемчужина Нила», «Гита», «Жокей» и Jardin.

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#чай
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В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя
В ГД внесли законопроект о сокращении до 35 часов рабочей недели для многодетных
09 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя с 40 до 35 часов. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс РФ.

Такое предложение поступило в целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей. Авторы проекта закона подчеркнули, что повышенная нагрузка на родителей приводит к тому, что им не хватает времени на занятия с ребёнком, его сопровождение в детский сад, школу или дополнительные секции.

Один из родителей может направить письменное заявление в адрес работодателя, после чего его рабочий график будет пересмотрен.

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#госдума
#законопроект
#многодетная семья
#работа
#льготы
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Вербное воскресенье 2024: История и традиции праздника
09 апреля 2024, 10:28

Фото: Фотобанк Московской области

Вербное воскресенье — это православный праздник, который иначе называют «Вход Господень в Иерусалим». Его ​отмечают в воскресенье, предшествующее Пасхе.
О происхождении праздника и его традициях расскажет редакция «Радио 1».

История Вербного воскресенья


Как мы говорили ранее, празднование Вербного воскресенья связывают с днём, когда Иисус верхом на осле въехал в ворота Иерусалима. Господь вошёл в храм, откуда изгнал торговцев, а затем исцели слепых и раненых. Впервые упоминание о празднике в IV веке встречается у святителей Амвросия Медиоланского и Епифания Кипрского. С конца VII — начала VIII веков в богослужебных книгах римского обряда появляется заглавие «Die dominica in palmas» (Воскресный день пальм). Предполагается, что впервые Вербное воскресенье отпраздновали в Иерусалиме.

Празднование Вербного воскресенья также сравнивают с еврейскими традициями. цари и победили битв въезжали в город верхом на осле или лошади, а народ приветствовал их, бросая под ноги прибывшим ветви пальм.

Также считается, что именно в Вербное воскресенье Господь воскресил Лазаря, заставив уверовать многих сомневавшихся.

Традиции Вербного воскресенья


В православной культуре Вербное воскресенье входит в 12 важнейших церковных праздников. В этот день принято брать с собой в храм распустившуюся веточку вербы, а затем хранить её на протяжение года, до следующего праздника. Освещённую веточку обычно ставят в вазу или украшают ей иконостас.
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В отличии от других церковных торжеств, Вербное воскресенье не празднуют застольем. Сразу после наступает Страстная седмица. Это последняя и самая строгая неделя поста. Верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.

Празднование Вербного воскресенья в 2024 году


Вербное воскресенье относится к переходящим церковным праздникам. Оно приходится на шестую неделю Великого поста и предшествует началу Страстной недели — одного из самых важных для верующих периодов в церковном календаре. В 2024 году Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля, а сразу после него, 5 мая, православные христиане отметят последний праздник, приходящийся на Великий пост — Пасху.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье


В Вербное воскресенье церковь не рекомендует верующим сквернословить, ругаться и ссориться, убираться, заниматься любым тяжёлым физическим трудом, а также отказывать в просьбах. В Вербное воскресенье также не принято устраивать шумных вечеринок и пышных застолий, поскольку праздник связан, в том числе, со смертью Иисуса.
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Что можно делать в Вербное Воскресенье


В субботу перед праздником в храмах проходит всенощное бдение, где можно освятить веточку вербы. В само же Вербное воскресенье верующим положено посетить божественную литургию в храме, после чего можно собраться за семейным столом.

В этот день рекомендуется пообщаться с близкими, почитать книгу или заняться любым другим спокойным делом.

На праздничный стол традиционно ставили брагу, гречневые блины и рыбные пироги. Поскольку Вербное воскресенье приходится на Великий пост, ставить на стол блюда из мяса и молока строго запрещено. В этот день церковь разрешает добавить в рацион рыбу, морепродукты, икру и красное вино.

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#церковь
#праздник
#православие
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ФАС подозревает «Альфа-Банк» в обмане клиентов
Readovka: ФАС проверит материалы «Альфа-Банка» на нарушение закона
09 апреля 2024, 10:24

Фото: iStock/PUGUN SJ

ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» по признакам нарушения рекламного законодательства, пишет Readovka.
Как поясняет канал, в рекламе «Альфа-Банка» утверждалось, что за открытие счета клиенту начислят баллы. Данные, что это относится лишь к открытию первого счёта, были написаны мелким шрифтом в поясняющей сноске. Сама сноска была показана в течение короткого времени.

Кроме этого, продукт «Альфы» позиционирует себя как «лучшая программа лояльности». Однако объективные критерии сравнения услуги, по которым были сделаны эти выводы, также указывались мелким шрифтом.

По данным ФАС, все это может вводить клиентов в заблуждение. Ведомство оценит ролик банка на предмет нарушения закона.

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#фас
#банк
#реклама
#закон
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Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года»
09 апреля 2024, 10:21

Фото: АО «Российский экспортный центр»

Российский экспортный центр открыл прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Поучаствовать в конкурсе могут крупные компании, малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели. Участие в «Экспортере года» бесплатное.

Конкурс пройдет в таких номинациях, как: «Экспортер года в сфере промышленности»; «Экспортер года в сфере машиностроения»; «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК»; «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)»; «Экспортер года в сфере услуг»; «Трейдер года»; «Прорыв года» и других. Опредять победителей и призеров будут в несколько этапов.

Отмечается, что подать заявку можно в период с 1 апреля по 30 июня текущего года. Заполнить анкету и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте https://www.exportcenter.ru/awards/.

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#средний бизнес
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