Пушилин: численность населения Мариуполя приблизилась к показателям до СВО

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Численность населения Мариуполя приблизилась к показателям до начала СВО. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Оценивая ход восстановительных работ в городе, Пушилин указал на приближение показателей численности населения к цифрам до начала спецоперации на Украине. По прогнозам политика, в конечном итоге в Мариуполе будет проживать большее число жителей, чем до начала СВО.
Он отметил, что рост численности населения будет обусловлен полноценным запуском предприятий.
Также Пушилин указал на подготовку к восстановлению первых домов в Авдеевке. При этом провести оценку жилья для дальнейшего восстановления в Артёмовске и Соледаре пока невозможно.
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Он отметил, что рост численности населения будет обусловлен полноценным запуском предприятий.
Также Пушилин указал на подготовку к восстановлению первых домов в Авдеевке. При этом провести оценку жилья для дальнейшего восстановления в Артёмовске и Соледаре пока невозможно.
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Анастасия Чинкова