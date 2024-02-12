Режиссёр Симонов рассказал, как снимали фильм «20/22» в обстреливаемом Мариуполе

Фото: кинокомпания ООО «ББГ»
Режиссёр первого художественного фильма «20/22», посвящённого событиям СВО, Андрей Симонов рассказал «Радио 1», насколько описанные события достоверны, и как проходили съёмки в Мариуполе.
Ранее сообщалось, что кинокомпания ООО «ББГ» при содействии с АНО «Институт Развития Интернета» сняла первый художественный многосерийный фильм, посвящённый событиям специальной военной операции на Украине. Он выйдет на большие экраны 23 февраля.
Режиссёр рассказал, что в процессе создания фильма съёмочную группу консультировало большое количество людей. В частности, соавтором сценария является боец батальона «Сомали», участник СВО, военкор Ринат Есеналиев. Совместная работа позволила представить достоверную работу, которую высоко оценили российские военные, находящиеся на фронте.
Фото: кинокомпания ООО «ББГ»
Кроме того, многие местные жители, заинтересовавшиеся съёмками, стали героями массовых сцен. По словам режиссёра, в кадре появляются местные дети, женщины и пожилые люди, которые своими глазами видели все происходящие события. Они рассказывали свои истории и подсказывали создателям, как снять действительно достоверный фильм.
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Режиссёр рассказал, что в процессе создания фильма съёмочную группу консультировало большое количество людей. В частности, соавтором сценария является боец батальона «Сомали», участник СВО, военкор Ринат Есеналиев. Совместная работа позволила представить достоверную работу, которую высоко оценили российские военные, находящиеся на фронте.
«Мне кажется важным, чтобы культура каким-то образом описывала актуальные важные явления, которые волнуют людей и оказывают влияние на их судьбы. Война — это безусловно такое явление. (...) Мне кажется лицемерным снимать такие сюжеты, которые делают вид, что этого (СВО — ред.) ничего не происходит», — подчеркнул Симонов.Также он рассказал, почему съёмки кинокартины проходили именно в Мариуполе. Изначально такая задача не стояла перед создателями, которые к тому же опасались везти съёмочную группу и актёров в период начала украинского контрнаступления весной 2023 года. Однако найти подходящую локацию в других российских регионах не удалось. Режиссёр подчеркнул, что важно было показать по-настоящему разрушенные здания, причём повреждённые не временем, а именно снарядами. Такую картину сейчас можно наблюдать именно в Мариуполе.
Фото: кинокомпания ООО «ББГ»
Кроме того, многие местные жители, заинтересовавшиеся съёмками, стали героями массовых сцен. По словам режиссёра, в кадре появляются местные дети, женщины и пожилые люди, которые своими глазами видели все происходящие события. Они рассказывали свои истории и подсказывали создателям, как снять действительно достоверный фильм.
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Анастасия Чинкова