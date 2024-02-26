В Чехии назвали следующие города, которые потеряет Украина

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Украина может потерять контроль над еще большими территориями, включая Купянск и Харьков, если ВСУ не смогут удержать линию фронта. Так считает бывший начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы. Его слова передает Lidovky.
«Судя по всему, они (ВС РФ – ред.) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянск и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть», — считает Шедивы.
Он отметил, что подобные действия российских сил принесут реальную стратегическую угрозу для ВСУ, осложнив снабжение на юге.
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