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Медведев: Концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда

04 марта 2024, 13:18
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Украину справедливо считают частью общерусской цивилизации, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Всемирном фестивале молодежи.
«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — прокомментировал ситуацию Медведев.

По мнению политика, также должны исчезнуть попытки игнорировать тот факт, что Украина принадлежит к общерусской цивилизации.


Напомним, ранее Медведев, комментируя переговоры офицеров Бундесвера, заявил, что Германия начала готовиться к вооружённому противостоянию с Россией. Подробнее об это читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий медведев
#украина
#россия
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Правнук Сталина призвал Лаврова расформировать ООН
04 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/Askolds

Правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад, направил открытое письмо Министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил распустить Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщило РИА «Новости».
Бенсаад выразил обеспокоенность несостоятельностью ООН в решении вопросов геноцида. По его мнению, организация не выполнила свою миссию по предотвращению убийства мирных жителей и «позволила истреблять русских» в Донбассе и проводить политику двойных стандартов в секторе Газа.

Он также подверг критике метод формирования секретариата ООН и призвал к изменению архитектуры глобального управления. Бенсаад готов официально поддержать инициативу МИД России по созыву специального заседания ООН, чтобы обсудить дальнейшую судьбу организации и участие России, как правопреемницы Советского Союза и страны-победительницы во Второй мировой войне.

Предложение Бенсаада вызвало в сообществе смешанные реакции. Одни считают, что ООН давно устарела и требует реформирования, а другие опасаются, что её расформирование приведет к хаосу и нестабильности.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что в случае реформирования ООН основным принципом должна стать многополярность, что позволит организации эффективнее отвечать на современные вызовы.

Сергей Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН с призывом изменить метод формирования секретариата и расширить состав Совета Безопасности, включив туда больше стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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#сергей лавров
#мид
#оон
#рф
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США уничтожают Евросоюз через антироссийские санкции, заявила Захарова
04 марта 2024, 13:24

Фото: iStock/syahrir maulana

США введением антироссийских санкций и навязыванием своей воли уничтожают конкурентоспособность Евросоюза. Такое заявление в беседе с RT сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Соединённым Штатам, при состоянии их экономики, крайне важно давить и преследовать своих конкурентов. Ими становится и Россия, и Китай. Но, вместе с тем, за конкурентов принимается и их союзник – Евросоюз.

Собеседница RT подчеркнула, что принятием санкций и осознанием дальнейшего ответа России на них, США заставляют ЕС также вводить ограничения.

Захарова отметила, что США стремятся погасить в Евросоюзе экономического, финансового и геополитического конкурента. Вводя антироссийские санкции, они рассчитывают на контрсанкции.

Также представитель МИД заявила об активном переходе европейских компаний в США. Выплачивая налоги Соединённым Штатам, они разрушают экономику Евросоюза.

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#сша
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#санкции
#экономика
#политика
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Посол ФРГ не стал комментировать намерение немецких офицеров взорвать Крымский мост
04 марта 2024, 12:18

Фото: iStock/Apriori1

Посол Федеративной Республики Германия (ФРГ) покинул здание Министерства иностранных дел Российской Федерации без комментариев, после того как был вызван на встречу по поводу обсуждения германскими офицерами возможной атаки на Крымский мост. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат провел в здании российского МИД около 1 часа 10 минут, но не стал отвечать на вопросы журналистов.

Как стало известно, посол ФРГ Александер Ламбсдорф был приглашен в МИД РФ после того, как главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров ФРГ. В этом разговоре они обсуждали возможность атаки на Крымский мост без привлечения ответственности со стороны немецких властей. Симоньян также опубликовала его расшифровку, в которой отражены детали подготовки и обсуждаются характеристики ракет Taurus, способных нанести разрушительный удар по мосту.

Этот инцидент вызвал напряжение в отношениях между Россией и ФРГ, так как атака на Крымский мост является нарушением международного права и угрозой для безопасности региона. В своем заявлении канцлер Германии Олаф Шольц гарантировал, что НАТО не участвует и не собирается участвовать в украинском конфликте, что подчеркнуло серьёзность ситуации.

Крымский мост является важной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой частью России. Он играет ключевую роль в экономическом развитии полуострова и обеспечении безопасности его жителей. Любые попытки атаки на мост будут рассматриваться как акт агрессии и вызовут соответствующую реакцию со стороны России.

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#олаф
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Еврокомиссия озвучила сроки подготовки предложения по замороженным активам России
04 марта 2024, 11:07

Фото: iStock/bloodua

Еврокомиссия готовится представить формальное предложение по использованию замороженных активов России уже через две недели, сообщает издание Euractiv, ссылаясь на свои источники.
Предполагается, что неожиданная прибыль от этих активов будет использована для финансирования восстановления Украины. Европейские дипломаты подчеркивают, что главный приоритет - это защита интересов Украины и помощь ей в процессе восстановления.

В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости обсудить использование прибыли от замороженных активов России. Она предложила направить эти средства на закупку вооружений для Украины или на развитие собственного производства военной техники. Важно отметить, что вырученные средства не будут относиться к активам России.

Некоторые политики и эксперты высказали опасения относительно возможных последствий такого решения. Они предупреждают, что использование этих средств на вооружение может только усугубить конфликт и привести к дальнейшей эскалации напряжённости конфликта между Украиной и Россией. Вместо этого, они предлагают использовать деньги на гуманитарные программы, восстановление инфраструктуры и поддержку экономики Украины.

Несмотря на различные точки зрения, решение по использованию замороженных активов России остается в компетенции Еврокомиссии. Москва называет намерения Еврокомиссии воровством.

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#конфликт
#вооружение
#активы
#рф
#россия
#украина
#евросоюз
#конфискация
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Дефицит боеприпасов в ЕС: «Придётся бросаться камнями»
04 марта 2024, 10:40

Фото: iStock/Vlad Yushinov

В случае начала боевых действий Евросоюз столкнется с серьезным дефицитом боеприпасов, заявил генерал-лейтенант в отставке Марк Тис. Об этом военный заявил порталу Merkur.de.
По словам Тиса, запасы боеприпасов в странах ЕС чрезвычайно низки, особенно речь идет о высококачественных боеприпасах.

«Через несколько часов (с начала боевых действий – ред.) нам придется бросаться камнями», - подчеркнул он в интервью.
Генерал-лейтенант отметил, что оборонная промышленность ЕС не сможет быстро выполнить оборонные заказы. Тис предупредил, чтобы поставить на поток изготовление даже самых простых снарядов НАТО калибром 5,56, потребуется до семи лет ожидания.

По его мнению, НАТО не сможет вовремя доставлять боеприпасы и вооружение европейским странам — нфраструктура и процессы поставок не рассчитаны на такой массовый поток. Таким образом дефицит боеприпасов ставит под угрозу безопасность Европы.

«Мы не готовы к войне. Мы не можем защитить себя», - заявил Марк Тис.
Ситуация с дефицитом боеприпасов в ЕС усугубляется тем, что страны НАТО передают все больше своих запасов Украине для помощи в конфликте с Россией. Кроме того, в апреле 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что объёмы используемых Украиной боеприпасов во много раз превышают объёмы их производства странами альянса.

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#безопасность
#боеприпасы
#вооружение
#дефицит
#ес
#нато
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Стало известно, кто станет преемником Путина
«Царьград»: преемником Путина станет человек из числа участников СВО
04 марта 2024, 10:25

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию рассказал, кто станет новой элитой, которой можно будет в будущем передать Россию. Об этом пишет «Царьград».
Глава государства подчеркнул, что люди, которые раньше считались элитой, покинули Россию при первой же возможности. Даже после их возможного возвращения они больше не смогут участвовать в управлении страной. В настоящее время начала формироваться новая элита. Ей стали участники СВО, которые ценятся государством.

«Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои СВО», – подчеркнул Путин.

Также он отметил, что такие люди в будущем будут возглавлять регионы и развивать самые крупные отечественные проекты. Они пройдут через «школы губернаторов», будут участвовать в семинарах «лидеров России» и построят в итоге новую политическую элиту.

Политолог Андрей Перла в беседе с «Царьградом» добавил, что именно среди таких людей со временем найдётся и преемник Путина.

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#владимир путин
#президент
#политика
#россия
#сво
#военные
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Посла Германии вызвали в МИД РФ
04 марта 2024, 09:36

Фото: iStock/vlad_karavaev

Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа вызвали в МИД России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что причиной вызова стали переговоры германских офицеров об атаках на Крымский мост.

Ранее сообщалось, что начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС Герхартцем и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштейдте в течение 40 минут разговаривали о готовящихся атаках на Крымский мост. Они обсуждали, какое оружие лучше применить для нанесения ударов по российским объектам.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позднее прокомментировал данную информацию, заявив, что Германия готовится к войне с Россией.

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#германия
#россия
#мид рф
#посол
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В Эстонии назвали секрет успеха Владимира Путина
ERR: провал контрнаступления Украины дал толчок росту доверия к Путину и РФ
04 марта 2024, 08:26

Фото: сайт Кремля

Провальное контрнаступление ВСУ могло привести к росту доверия к президенту России Владимиру Путину и стране в целом. Об этом пишет эстонский журналист и государственный служащий Юло Маттеус в материале для ERR.

Он отметил, что обстановка на поле боя стала причиной вывода ВСУ из Авдеевки и значительному ослаблению обороноспособности украинских войск. Маттеус обратил внимание, что РФ в ходе проведения СВО развила свою промышленность, в то время как страны Запада испытывают большие сложности с оказанием военной поддержки Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#рф
#контрнаступление
#россия
#эстония
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Алексей Пушков: Германия позабыла уроки Великой Отечественной войны
04 марта 2024, 08:14

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Утечка разговоров немецких офицеров, в которых обсуждались планы уничтожения Крымского моста немецкими ракетами, вызвала тревогу в России. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале, выразив опасения по поводу возрождающихся милитаристских настроений в Германии.
По словам Пушкова, реакция Германии на утечку свидетельствует о том, что военные чины страны «вновь рвутся в бой». Немецкие власти возмутились не самими планами уничтожения моста, а тем, что эти планы стали достоянием гласности.

«Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущённых не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров. Это крайне тревожно», - отметил сенатор.
Анализ разговоров показывает, что немецкие офицеры уверены в положительном решении по вопросу поставки ракет. Кроме того, военные круги Германии явно считают, что страна фактически уже находится в состоянии войны с Россией.

Пушков подчеркнул, что эти тенденции вызывают серьезную озабоченность, поскольку они указывают на забывчивость Германией уроков Второй мировой войны. Немецкие офицеры преуменьшают риски и последствия потенциального военного конфликта с Россией.

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#военные
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