Медведев: Концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда

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Украину справедливо считают частью общерусской цивилизации, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Всемирном фестивале молодежи.
«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — прокомментировал ситуацию Медведев.
По мнению политика, также должны исчезнуть попытки игнорировать тот факт, что Украина принадлежит к общерусской цивилизации.
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Евгения Парфентьева