Пушилин объявил об упразднении министерства информации ДНР

Фото: сайт Кремля
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики, сообщается в указе, опубликованном на сайте главы региона.
«Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство информации ДНР», – говорится в документе.
Уточняется необходимость завершения ликвидации до 1 августа.
Ранее Пушилин освободил от должности первого заместителя руководителя администрации главы республики Александра Костомарова. Отмечается, что Костомаров был уволен с 27 апреля 2024 года. Причины увольнения не уточняются. Напомним, Александр Костомаров занимал должность первого заместителя руководителя с июня 2022 года.
Читайте также:
В МИД назвали причину очереди на границе Казахстана
Полиции могут дать право выдворять мигрантов с территории России
Пушилин рассказал, где идут самые активные бои в ДНР
Александр Климов