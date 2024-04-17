Пушилин рассказал, где идут самые активные бои в ДНР

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Самые активные боевые действия в Донецкой Народной Республике (ДНР) идут под Авдеевкой и почти освобождённым Часовым Яром. Об этом глава региона Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Глава ДНР подчеркнул, что российские войска активно продвигаются на отдельных участках фронта.
Пушилин добавил, что в настоящее время ещё рано говорить о точных сроках взятия Часова Яра. Но уже очевидно, что сдача населённого пункта ВСУ точно произойдёт.
Отметим, что взятие этого населённого пункта позволит российским военным пойти дальше в сторону Славянска и Краматорска, которые, по мнению журналистов польской газеты Rzeczpospolita, будут взяты следующими.
Читайте также:
Стало известно, куда пойдут ВС РФ после взятия Часова Яра
Зеленский приказал армии любой ценой удерживать Часов Яр
Украине указали на неизбежность сдачи Часова Яра
Пушилин добавил, что в настоящее время ещё рано говорить о точных сроках взятия Часова Яра. Но уже очевидно, что сдача населённого пункта ВСУ точно произойдёт.
Отметим, что взятие этого населённого пункта позволит российским военным пойти дальше в сторону Славянска и Краматорска, которые, по мнению журналистов польской газеты Rzeczpospolita, будут взяты следующими.
Читайте также:
Стало известно, куда пойдут ВС РФ после взятия Часова Яра
Зеленский приказал армии любой ценой удерживать Часов Яр
Украине указали на неизбежность сдачи Часова Яра
Анастасия Чинкова