В МИД назвали причину очереди на границе Казахстана

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения об очередях на границе с Казахстаном.
Ситуация связана с повышенными мерами безопасности и сохраняющейся угрозой после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», отметила она.
По ее словам, именно поэтому сотрудники органов пограничного контроля проводят проверочные мероприятия. Они проверяют людей вне зависимости от гражданства.
Она подчеркнула, что данные по числу машин у КПП преувеличены и их общее количество не превышает 30. Захарова добавила, что 40% иностранцев стремятся покинуть РФ по истечении 90 дней из 180 положенных, чтобы сразу же вернуться назад.
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По ее словам, именно поэтому сотрудники органов пограничного контроля проводят проверочные мероприятия. Они проверяют людей вне зависимости от гражданства.
Она подчеркнула, что данные по числу машин у КПП преувеличены и их общее количество не превышает 30. Захарова добавила, что 40% иностранцев стремятся покинуть РФ по истечении 90 дней из 180 положенных, чтобы сразу же вернуться назад.
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Алёна Самарева