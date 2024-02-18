Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки

Фото: Kremlin.ru
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после освобождения Авдеевки территория республики будет меньше подвергаться обстрелам со стороны украинской армии.
Он также отметил, что военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации являются героями, что было продемонстрировано в очередной раз. Соответствующую видеозапись руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале.
Глава ДНР подчеркнул, что украинский режим в течение долгих лет «превращал Авдеевку в крепость», понимая ее стратегическое значение из-за близости к Донецку. Он напомнил, что оттуда противник обстреливал жилые кварталы Донецка и других городов.
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«Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями, конечно же, позволили сегодня заявить, что вражеская крепость Авдеевка пала. Нам предстоит оценить героизм, с которым освобождался населенный пункт», — отметил Пушилин.
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Артем Кузьмин