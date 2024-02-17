ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику, сообщили в Минобороны

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Министерство обороны России сообщило, что лишь некоторые отдельные группировки украинских боевиков сумели быстро покинуть Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР), оставив при этом свое вооружение и военную технику.
«Под непрерывным огнем российских войск лишь отдельным группировкам украинских боевиков удалось быстро покинуть Авдеевку, оставив при этом свое вооружение и военную технику», — говорится в сообщении.Ведомство также заявило о полном захвате под контроль российскими войсками Авдеевки в ДНР.
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