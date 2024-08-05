Пушкино примет Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»

Фото: пресс-служба организации «Колесница»
В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино 8 августа состоится Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ». Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», которая проводит мероприятие при поддержке правительства Подмосковья и администрации городского округа Пушкинский.
На фестиваль приглашаются люди с инвалидностью, передвигающиеся на колясках и проживающие в Московской области. Для тестирования современных средств передвижения приглашены также участники подмосковной программы «Активное долголетие». На фестиваль приедут гости из регионов России и из Белорусии.
Почётными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в зоне проведения СВО. На стендах будет развёрнута выставка технических средств реабилитации инвалидов, производимых и поставляемых российскими компаниями. Новинки реабилитационной индустрии можно будет попробовать.
В рамках мероприятия планируются встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества и работа «Общественной приёмной».
Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» начнётся в полдень и продлится до 17.00.
Фестиваль проводится на средства субсидии из бюджета Московской области на развитие гражданского общества с привлечением средств Фонда-оператора президентских грантов.
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«Запланированы концертная программа, спортивные состязания и мастер-классы, выставка средств реабилитации, различные активности. Состоится также товарищеский показательный матч по футболу на электроколясках. В нём примут участие спортсмены из Москвы и Подмосковья. Кроме того, пройдут показательные бои в шуточном шоу-формате между «рыцарями в доспехах» на колясках. Демонстрацию проведёт «Инклюзивный клуб исторической реконструкции Verus Hospitalariis», – говорится в сообщении.
Почётными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в зоне проведения СВО. На стендах будет развёрнута выставка технических средств реабилитации инвалидов, производимых и поставляемых российскими компаниями. Новинки реабилитационной индустрии можно будет попробовать.
В рамках мероприятия планируются встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества и работа «Общественной приёмной».
Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» начнётся в полдень и продлится до 17.00.
Фестиваль проводится на средства субсидии из бюджета Московской области на развитие гражданского общества с привлечением средств Фонда-оператора президентских грантов.
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Лора Луганская