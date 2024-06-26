Пушкинский округ вошёл в число лидеров по использованию карты «Стрелка»

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Два автобусных маршрута, курсирующих по Пушкинскому городскому округу, вошли в число областных лидеров по оплате проезда транспортной картой «Стрелка», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на Минтранса Московской области.
«Самые высокие показатели по числу оплаченных «Стрелкой» поездок оказались на маршруте №22 «Станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», где пассажиры использовали карту «Стрелка» около 325 тысяч раз, и на маршруте №21 «Станция Пушкино — Красноармейск»: там «Стрелкой» оплатили около 318 тысяч поездок», — говорится в сообщении.Всего в Московской области при помощи карты «Стрелка» было оплачено свыше 36,6 млн поездок на автобусах компании-перевозчика «Мострансавто».
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