Пушкинский округ вошёл в число лидеров по использованию карты «Стрелка»

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Два автобусных маршрута, курсирующих по Пушкинскому городскому округу, вошли в число областных лидеров по оплате проезда транспортной картой «Стрелка», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на Минтранса Московской области.