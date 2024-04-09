Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отменён

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Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» отменился, сообщает ТАСС.
Команду огласили на космодроме Восточный. Старт ракеты перенесен как минимум на 24 часа.
Изначально пуск тяжелой «Ангары-А5» с площадки 1А космодрома Восточный назначался на 12:00. Это должен был стать первым пуском «Ангары» с Восточного.
До этого ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Также с этим пуском планировалось начать летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур».
В него входит как сама ракета-носитель и инфраструктура космодрома.
Помимо этого, в рамках пуска должен быть испытан разгонный блок «Орион».
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Изначально пуск тяжелой «Ангары-А5» с площадки 1А космодрома Восточный назначался на 12:00. Это должен был стать первым пуском «Ангары» с Восточного.
До этого ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Также с этим пуском планировалось начать летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур».
В него входит как сама ракета-носитель и инфраструктура космодрома.
Помимо этого, в рамках пуска должен быть испытан разгонный блок «Орион».
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Алёна Самарева