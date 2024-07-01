«Пусть меня поливают грязью»: муфтий Дагестана заявил о запрете ношения никаба

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Муфтият Республики Дагестан готовит фетву о запрете на ношение никаба. Об этом сообщило региональное правительство со ссылкой на местного духовного лидера мусульман Ахмад-Афанди Абдулаева. Запрет на одежду, которая полностью скрывает лицо, издадут в ближайшее время.
«Полгода еще, пусть десять лет поливают меня грязью. Истина будет одна. Другой истины не бывает», — процитировали РЕН-ТВ слова муфтия Дагестана.Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече главы республики с общественниками также призвал не называть исламскими террористами обычных преступников.
«Некоторые люди говорят, что это «исламские террористы». Если врач совершит ошибку, мы же не говорим «врачебный терроризм». Ведь никакая вера к этому не призывает», – пояснил духовный лидер.Читайте также:
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