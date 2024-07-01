Меликов: убитый в Дагестане боевик участвовал в событиях в аэропорту Махачкалы

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Один из убитых террористов в Дагестане участвовал в событиях в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
Речь идет о беспорядках, которые произошли на фоне прилета самолета из Израиля. Местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу, предположительно, для поисков израильских граждан.
Тогда аэропорт временно закрыли, сам Меликов называл ситуацию возмутительной и характеризовал ее, как грубое нарушение закона.
В начале октября прошлого года Израиль атаковали участники палестинского движения ХАМАС, проникнув в приграничные районы на юге государства. Израильская армия ответила началом операции «Железные мечи» в Газе.
Кроме того, власти Израиля устроили Газе полную блокаду, остановив поставки еды, воды, электроэнергии, топлива и медикаментов.
Читайте также:
Меликов: число жертв атаки террористов в Дагестане выросло до 22 человек
У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта
Захват Верховной Рады вооружёнными людьми: что известно о попытке госпереворота на Украине
Тогда аэропорт временно закрыли, сам Меликов называл ситуацию возмутительной и характеризовал ее, как грубое нарушение закона.
В начале октября прошлого года Израиль атаковали участники палестинского движения ХАМАС, проникнув в приграничные районы на юге государства. Израильская армия ответила началом операции «Железные мечи» в Газе.
Кроме того, власти Израиля устроили Газе полную блокаду, остановив поставки еды, воды, электроэнергии, топлива и медикаментов.
Читайте также:
Меликов: число жертв атаки террористов в Дагестане выросло до 22 человек
У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта
Захват Верховной Рады вооружёнными людьми: что известно о попытке госпереворота на Украине
Никита Кротов