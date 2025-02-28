Пустышка, любящая балы, или достойная жена: удалось ли режиссерам воссоздать реальный образ Натальи Гончаровой в фильме о Пушкине

Портрет Натальи Николаевны Гончаровой (Ланской). Художник И. К. Макаров. 1840 год. (Фото: РИА Новости)
В середине февраля вышли два фильма, посвящённые творчеству и жизни Александра Сергеевича Пушкина. На больших экранах показали картину «Пророк. История Александра Пушкина», в которой роль гения русского слова исполнил Юра Борисов, а по ТВ — сериал «Натали и Александр» (главная роль досталась Александру Зарядину), рейтинг картины, по данным сервиса «Кинопоиска», весьма высок.
В обеих работах уделяется внимание отношениям Пушкина и его супруги — Натальи Николаевны Гончаровой. Получилось ли у создателей кинокартин перенести настоящий образ жены поэта на экраны? Об этом читайте в материале «Радио 1».
В апреле 1830 года он снова делает предложение Наталье, которое в итоге было принято.
Свадьба состоялась лишь 18 февраля 1831 года, так как из-за тогда бушевавшей холеры Пушкин не мог выехать из Болдина.
Портрет Натальи Николаевны Гончаровой. Репродукция картины А. П. Брюллова, 1831 год (Фото: РИА Новости)
По мнению литературоведов Ирины Ободовской и Михаила Дементьева, всё же «Таша» любила своего мужа, ценила его талант, его человеческие качества, и как писал Юрий Николаевич Лотман (известный литературовед и пушкинист), «Наталья достойна исполняла эту нелёгкую роль [жены]».
Наталья Николаевна слыла первой красавицей Петербурга, любила балы и танцы. Ей льстило, что её красота произвела впечатление даже на самого царя. Пушкин не опасался за нравственность жены, но его тяготили бесконечные ухаживания, исходящие от поклонников его супруги.
Жорж Дантес, по словам Лотмана, по-настоящему не был влюблён в Наталью Гончарову. Двусмысленные отношения с бароном Геккереном, который усыновил молодого человека, падали тенью на его имя, и грозили разрушить только начавшуюся его успешную карьеру. Он нашёл выход — завести гласный роман, не абы с кем, а с первой красавицей, блиставшей на светских балах.
Пушкин с негодованием отнёсся к тому, что его личная жизнь стала предметом сплетен, и вызвал Дантеса на дуэль. Француз струсил: он заявил, что его ухаживания были адресованы сестре Наталье — Екатерине, которая была в него влюблена. Вскоре Дантес женился на ней. Александр Сергеевич взял вызов обратно.
Но губитель Пушкина был интриганом, и выйти побеждённым из игры, которую сам начал, он не мог. Француз снова стал отчаянно преследовать Наталью. Итогом «дантесовской забавы» стала смерть Александра Сергеевича.
Как было сказано выше, Наталья Николаевна была первой красавицей в петербургском обществе. Супруга Пушкина отличалась нежной, акварельной красотой, имела прекрасную фигуру (была выше Пушкина).
Как пишет телеканал «360», в сериале «Натали и Александр» (роль Гончаровой исполнила Ксения Трейстер) прослеживается сходство героини с образом Натальи Николаевны, созданным художником Александром Павловичем Брюлловым. Скорее всего, на него и ориентировались создатели сериала, а также сама Трейстер.
Юра Борисов и Алёна Долголенко в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» (Фото: *Instagram, @_longevity._)
Кроме того, и в сериале, и в фильме «Пророк» рост Гончаровой почти такой же, как у экранного Александра Сергеевича, что не соответствует действительности. Кинематографисты не придали значения этой детали.
В фильме «Пророк» Наталья Николаевна (роль досталась Алёне Долголенко) предстаёт ветреной девушкой, которая грезит только о балах, любит мужское внимание. В сериале нам показывают Пушкина, загнанного в долговую яму, считает телеканал «360».
Да, Наталья Николаевна любила веселье, танцы, и светская жизнь требовала больших расходов. Пушкину приходилось содержать не только собственную семью, но и помогать материально родителям, сестре, совершенно безответственному брату. Нехватка денег и увеличившиеся долги привязывали Пушкина ко двору, Николаю I, чего он сам не желал.
Но стоит отметить, не смотря на стремление блистать в высшем свете (в «Пророке» это показано), Наталья достойно несла бремя жены поэта. Пушкина и Гончарову связывали не только деньги, любовь была.
Через две недели после смерти Александра Сергеевича Наталья с детьми (у Гончаровой и Пушкина родилось четверо детей) и сестрой Александрой уехала в Полотняный Завод. Почти два года она прожила в деревне, затем возвратилась в Петербург, где растила детей и занималась хозяйством. Ездила в Михайловское, поставила памятник на могиле Пушкина.
В 1844 году, через семь лет после смерти Александра Сергеевича, Наталья вышла замуж за генерала Петра Ланского, командира конногвардейского полка. В новой семье родились ещё три дочери.
Осенью 1863 года Наталья Николаевна поехала в Москву крестить внука, сына Александра Александровича Пушкина. Там она простудилась, на обратной дороге болезнь усугубилась, началось воспаление лёгких. 26 ноября Наталья Николаевна умерла. Она похоронена в Александро-Невской лавре на Лазаревском кладбище.
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Какой была Таша Гончарова на самом делеВ конце 1828-го или в начале 1829 года Александр Пушкин знакомится с юной красавицей Натальей Гончаровой (ей тогда было 16 лет) на балах у танцмейстера Иогеля. Первого мая он просит её руки, но получает неоднозначный ответ из-за его неблагонадёжного положения (пристальное внимание Бенкендорфа и императора Николая I к его личности) и уезжает на Кавказ.
В апреле 1830 года он снова делает предложение Наталье, которое в итоге было принято.
Свадьба состоялась лишь 18 февраля 1831 года, так как из-за тогда бушевавшей холеры Пушкин не мог выехать из Болдина.
«Я женат — и счастлив; одно желание моё, чтоб ничего в жизни не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился», — писал Александр Сергеевич.Таша — так ласково называл свою жену Пушкин, нет сомнения, что поэт испытывал к жене тёплые, можно сказать, пылкие чувства. Наталья Николаевна не была так влюблена в Александра Сергеевича. Пушкин не считался блестящей для неё партией: он не был богат, а семья Гончаровых не могла обеспечить дочери достойного приданного. Важную роль, видимо, сыграло желание избавиться от покровительства деспотичной матери Натальи.
Портрет Натальи Николаевны Гончаровой. Репродукция картины А. П. Брюллова, 1831 год (Фото: РИА Новости)
По мнению литературоведов Ирины Ободовской и Михаила Дементьева, всё же «Таша» любила своего мужа, ценила его талант, его человеческие качества, и как писал Юрий Николаевич Лотман (известный литературовед и пушкинист), «Наталья достойна исполняла эту нелёгкую роль [жены]».
Наталья Николаевна слыла первой красавицей Петербурга, любила балы и танцы. Ей льстило, что её красота произвела впечатление даже на самого царя. Пушкин не опасался за нравственность жены, но его тяготили бесконечные ухаживания, исходящие от поклонников его супруги.
Расчётливый Дантес
Жорж Дантес, по словам Лотмана, по-настоящему не был влюблён в Наталью Гончарову. Двусмысленные отношения с бароном Геккереном, который усыновил молодого человека, падали тенью на его имя, и грозили разрушить только начавшуюся его успешную карьеру. Он нашёл выход — завести гласный роман, не абы с кем, а с первой красавицей, блиставшей на светских балах.
Пушкин с негодованием отнёсся к тому, что его личная жизнь стала предметом сплетен, и вызвал Дантеса на дуэль. Француз струсил: он заявил, что его ухаживания были адресованы сестре Наталье — Екатерине, которая была в него влюблена. Вскоре Дантес женился на ней. Александр Сергеевич взял вызов обратно.
Но губитель Пушкина был интриганом, и выйти побеждённым из игры, которую сам начал, он не мог. Француз снова стал отчаянно преследовать Наталью. Итогом «дантесовской забавы» стала смерть Александра Сергеевича.
Внешность Натальи Гончаровой в кино
Как было сказано выше, Наталья Николаевна была первой красавицей в петербургском обществе. Супруга Пушкина отличалась нежной, акварельной красотой, имела прекрасную фигуру (была выше Пушкина).
Как пишет телеканал «360», в сериале «Натали и Александр» (роль Гончаровой исполнила Ксения Трейстер) прослеживается сходство героини с образом Натальи Николаевны, созданным художником Александром Павловичем Брюлловым. Скорее всего, на него и ориентировались создатели сериала, а также сама Трейстер.
Юра Борисов и Алёна Долголенко в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» (Фото: *Instagram, @_longevity._)
Кроме того, и в сериале, и в фильме «Пророк» рост Гончаровой почти такой же, как у экранного Александра Сергеевича, что не соответствует действительности. Кинематографисты не придали значения этой детали.
Психологический портрет Гончаровой на экране
В фильме «Пророк» Наталья Николаевна (роль досталась Алёне Долголенко) предстаёт ветреной девушкой, которая грезит только о балах, любит мужское внимание. В сериале нам показывают Пушкина, загнанного в долговую яму, считает телеканал «360».
Да, Наталья Николаевна любила веселье, танцы, и светская жизнь требовала больших расходов. Пушкину приходилось содержать не только собственную семью, но и помогать материально родителям, сестре, совершенно безответственному брату. Нехватка денег и увеличившиеся долги привязывали Пушкина ко двору, Николаю I, чего он сам не желал.
Но стоит отметить, не смотря на стремление блистать в высшем свете (в «Пророке» это показано), Наталья достойно несла бремя жены поэта. Пушкина и Гончарову связывали не только деньги, любовь была.
Жизнь Натали после гибели Пушкина
Через две недели после смерти Александра Сергеевича Наталья с детьми (у Гончаровой и Пушкина родилось четверо детей) и сестрой Александрой уехала в Полотняный Завод. Почти два года она прожила в деревне, затем возвратилась в Петербург, где растила детей и занималась хозяйством. Ездила в Михайловское, поставила памятник на могиле Пушкина.
В 1844 году, через семь лет после смерти Александра Сергеевича, Наталья вышла замуж за генерала Петра Ланского, командира конногвардейского полка. В новой семье родились ещё три дочери.
Осенью 1863 года Наталья Николаевна поехала в Москву крестить внука, сына Александра Александровича Пушкина. Там она простудилась, на обратной дороге болезнь усугубилась, началось воспаление лёгких. 26 ноября Наталья Николаевна умерла. Она похоронена в Александро-Невской лавре на Лазаревском кладбище.
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