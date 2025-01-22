В Госдуме призвали расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова

Фото: iStock/Oleg Elkov
Депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев попросил Следственный комитет России расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова. Об этом пишет РИА Новости.
В своем письме Бурляев призывает следователей провести честное и непредвзятое расследование с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении ведомства. По мнению парламентария, специалисты в области лермонтоведения, криминалистики и медицины на протяжении многих лет подвергали критике качество и результаты расследования, которое было проведено сразу после гибели Лермонтова в 1841 году.
Бурляев отметил, что поэт был убит пулей, которая ранила его, поднимаясь снизу вверх под углом почти в 40 градусов, что является необычным.
Читайте также:
Стала известна программа фестиваля «Русский холодец» в Павловском Посаде
В России продолжается приём заявок на грантовый конкурс проектов в сфере культуры
Музей-заповедник Чехова «Мелихово» получил президентский грант на новый проект
Екатерина Коршунова