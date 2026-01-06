Аналитик оценила вред для окружающей среды из-за оливье
При приготовлении оливье к новогоднему столу выделяется до 0,5 кг углекислого газа. Об этом сообщила РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич.
Расчеты производились исходя из того, что приготовление салата оливье занимает около 50 минут: яйца варятся 10 минут, а картофель и морковь — 20 минут на разных конфорках.
Гирич подчеркнула, что за 50 минут работы конфорок может быть использовано от 0,21 до 0,25 кубического метра газа. Например, при одновременной варке картофеля и моркови конфорка работает примерно 30 минут и расходует от 0,125 до 0,15 кубического метра газа, отметила она.
