Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда
Осенью 2025 года начал действовать закон, позволяющий взыскивать долги по налогам без суда. О подробностях в беседе с агентством «Прайм» рассказала руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат Екатерина Болдинова.
Самое важное — своевременно уплачивать все налоги, чтобы избежать неожиданных списаний, подчеркнула она.
Если же налоги не уплачены вовремя, образуется задолженность, которую необходимо погасить в течение восьми дней после получения уведомления от налоговой службы. В противном случае запускается процедура внесудебного взыскания, о чём сообщается в личном кабинете налогоплательщика на портале Госуслуг или заказным письмом.
Физическое лицо может оспорить решение, и тогда процедура внесудебного взыскания прекращается, а дальнейшие действия будут осуществляться через суд. Если же оспаривание не последует, банки получат распоряжение от налоговой службы о блокировке счетов и списании средств.
Таким образом, все действия происходят в установленном порядке. Чтобы быть в курсе ситуации, необходимо внимательно следить за сообщениями налоговых органов на официальных ресурсах и своевременно реагировать на них, подытожила Болдинова.
