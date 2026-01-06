Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда

06 января 2026, 09:34

Юрист Болдинова предупредила о рисках списания долгов по налогам без суда

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Осенью 2025 года начал действовать закон, позволяющий взыскивать долги по налогам без суда. О подробностях в беседе с агентством «Прайм» рассказала руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат Екатерина Болдинова.