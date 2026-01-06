В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь

06 января 2026, 09:51

РИА Новости: оплату ЖКУ за декабрь нужно произвести до 12 января

Фото: iStock/mizar_21984

Платеж за жилищно-коммунальные услуги за декабрь нужно успеть внести до 12 января, предупредил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Это связано с тем, что 10 января выпадает на субботу, и пеней за просрочку в эти дни не будет, передает РИА Новости.