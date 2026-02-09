Пожилой альпинист замерз насмерть во время спуска с горы в Европе
The Sun: 72-летний британец погиб во время спуска в итальянских Альпах
В горах Европы погиб пожилой альпинист. Об этом пишет газета The Sun.
По данным издания, инцидент произошел 7 февраля в итальянских Альпах. В тот день 72-летний британец Стивен Лисмор спускался с другом по покрытой льдом скале. Пенсионер ошибся маршрутом, приняв расщелину за безопасное место для спуска, и его окатило водой из ближайшего порога замерзшего водопада.
Напарник мужчины немедленно вызвал сотрудников экстренных служб, однако из-за сильного переохлаждения и минусовой температуры пострадавший не выжил. Прибывшим на место спасателям оставалось лишь констатировать его смерть.
