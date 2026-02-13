Российскую альпинистку Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Родственники российской альпинистки Натальи Наговицыной, пропавшей в горах Киргизии, не обращались с заявлением о признании ее погибшей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой посла России в Бишкеке Сергея Вакунова.
По его словам, соответствующего заявления от сына альпинистки Михаила в местные судебные органы не поступало. Если мужчина все же обратится по этому поводу, посольство окажет необходимое содействие. На вопрос о возможной эвакуации тела Наговицыной со склона дипломат ответил, что этим занимается семья, турфирмы и профильные госорганы.
Напомним, Наговицына начала восхождение на пик Победы в августе 2025 года в составе группы из четырех человек. В том же месяце она сломала ногу и осталась в палатке на высоте 7200 метров. Несколько попыток спасти альпинистку, в том числе с использованием вертолетов, оказались неудачными из-за погодных условий.
Спасательная операция была официально завершена 23 августа. Добраться до женщины не удалось.
