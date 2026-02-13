Российскую альпинистку Наговицыну до сих пор не признали погибшей

13 февраля 2026, 12:28

Посол Вакунов: заявления о признании Наговицыной погибшей не поступало

Фото: iStock/MikeLaptev

Родственники российской альпинистки Натальи Наговицыной, пропавшей в горах Киргизии, не обращались с заявлением о признании ее погибшей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой посла России в Бишкеке Сергея Вакунова.